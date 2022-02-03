昆明轎子山突降大雪近2000名遊客滯留　景區今起臨時關閉

昨日（2日），雲南昆明市轎子雪山景區突降大雪，景區內近2000名遊客滯留。截至目前，景區仍處於臨時關閉狀態，部分遊客仍暫住在景區酒店內。



今日（3日）凌晨，祿勸彝族苗族自治縣委宣傳部發布消息稱，昨日下午2時許，轎子雪山景區突降大雪，下坪子至新山埡口約20公里道路因積雪致景區內的擺渡車無法通行，約2000名遊客滯留在下坪子處。

接報後，祿勸縣委、縣政府立即啟動應急預案，要求轎子山景區立即停止售票並發布景區封閉消息。截止今日凌晨2時，滯留遊客已全部轉移至新山埡口及以下。

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有遊客表示，昨日上午一家四口自駕前往景區遊玩，當天下午遇到大雪封山。直到晚上11時許，道路才慢慢恢復通行，他們開始駕車撤離，但行駛速度仍然緩慢，「雪太大，路面都結冰了，車子走不了。直到今天早上6點多，我們才到家」。

當地導遊透露，景區因為大雪封山，路面十分濕滑，加上擺渡車停運，因此部分旅客才滯留在山上，「後來凌晨2點，景區用擺渡車把遊客都轉運下來了」。

據了解，部分遊客目前仍暫住在景區酒店內。酒店老闆表示，目前景區已暫時封閉，未知重新開放的時間，「昨天雪太大了，很多人都沒法下山，今天天氣已經晴了」。景區在官方微信公眾號「昆明轎子山旅遊」發布公告稱，景區自2月3日起臨時關閉，具體開放時間另行通知。