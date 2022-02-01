丹麥研究：新冠肺炎變種病毒Omicron BA.2傳染力比BA.1高約33%

丹麥一個研究發現，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變異病毒株Omicron的BA.2亞型，較原本的BA.1版本傳播力高約33%。BA.2於2022年初在丹麥出現，在1月第二週已取代BA.1成為主流病毒株。



是次研究由丹麥國家血清研究所（Statens Serum Institut，SSI）、哥本哈根大學（Copenhagen University）、丹麥統計局（Statistics Denmark）及丹麥科技大學（Technical University of Denmark）聯手進行，惟尚未經同行評審。

研究人員在2021年至2022年1月研究逾8,500戶，發現感染BA.2的人，有39%機會在一週內將病毒傳給家人，BA.1病人傳給家人的機會是29%。這顯示BA.2傳染力比BA.1高約33%。

研究人員也稱BA.2本質上比BA.1更具傳染性，且BA.2的免疫逃避特性（immune evasive properties）較大，故此更易感染已接種疫苗或加強劑的人。

惟疫苗仍在保護用家方面扮演重要角色。已完成接種或已接種加強劑的人，相對於沒接種疫苗的人來說，感染及傳播BA.2及BA.1的機會較低。

丹麥新冠肺炎疫情：圖為3月18日，一名男子在丹麥首都哥本哈根接種新冠疫苗。（Getty）

丹麥新增確診個案雖創新高，1天錄得約4至5萬個新症，佔整體人口幾乎達1%，但當地2月1日起會成為首個取消全部防疫限制的歐盟國家。

政府是基於該國疫苗接種率高，以及Omicron症狀較溫和而做出這個決定。屆時該國將不要求人們戴口罩、出示新冠通行證，以及不限制酒吧與餐廳的營業時間。