新冠肺炎｜全球Omicron個案達9000萬　較疫情首年總數多

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyeus）2月1日表示，自從10週前發現首宗變種病毒Omicron（奧密克戎）病例以來，全球已累計約9,000萬宗Omicron病例，較2020年新冠疫情首年的確診數字還多。



譚德塞2月1日警告說，不應低估Omicron這種病毒，雖然有國家指出，Omicron的傳播性較高但病情較輕，因此不再可能且不再需要防止傳播，但有關說法為時尚早，「這種病毒很危險，它在我們眼前繼續進化。」

另外，世衛新冠疫情技術負責人范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）2月1日表示，沒有跡象顯示Omicron亞型BA.2在嚴重程度方面，與原始Omicron BA.1版本病毒有任何不同。

她指出，盡管目前有關BA.2亞型的資訊有限，但初步數據顯示BA.2比原始Omicron病毒稍微更具傳播力。她又稱，疫苗在預防Omicron及其所有子變種（ subvariants）引起的嚴重疾病和死亡方面仍然有效。

此前，丹麥一個研究發現，Omicron的BA.2亞型，較原本的BA.1版本傳播力高約33%。