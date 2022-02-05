北京冬奧開幕式｜張藝謀等主創團隊詳解幕後　透露這是最大伏筆

北京冬奧開幕式在周五（4日）晚上完美舉行，極具詩意的倒計時設計、晶瑩剔透的「冰雪五環」、浪漫唯美的雪花火炬台、璀璨奪目的數字光影、獨具創意的環保點火，繪就恢宏壯美的視聽盛宴。

總導演張藝謀等主創團隊成員接受官方傳媒專訪，詳解開幕式的創意理念、數字科技、火種點燃等鮮為人知的幕後故事。



張藝謀表示，開幕式最大伏筆是「是一朵雪花的故事」。（視覺中國）

張藝謀表示，開幕式最大伏筆是「是一朵雪花的故事」，從最開始觀眾得到的禮包、倒計時短片、參賽國家和地區引導牌、演員服裝、部分表演的背景、主火炬，都有「一朵雪花」貫穿始終。他更用一中一西兩句話來形容分別是李白的詩句「燕山雪花大如席」和西方俗語「世界上沒有兩片雪花是相同的」，「這是我們精心設計的一種貫穿，每一朵雪花、每一個國家和地區彙聚在北京，就會成為一朵最璀璨的雪花。」

開幕式視效總監王志鷗進一步闡釋，在屏幕中，AR雪花在地球的映襯下同步下落彙聚，像征人類命運共同體的大雪花遨游天際，最終飛回地屏中心。在萬眾矚目下，一個含有所有參賽國家和地區名稱、長約15米的雪花形火種裝置緩緩升起，浪漫純潔、熠熠生輝，閃耀鳥巢中央、直擊觀眾內心，象徵全世界人民緊密團結在一起，「特別是在疫情下舉辦的本屆冬奧會，這朵雪花講述的不僅是『我』的故事，更是『我們』共同的未來，凸顯人類命運共同體的重要意義，昭示全世界必須團結互助，才能戰勝困難。」

最後一棒火炬直接放在主火炬台。（視覺中國）

此外，張藝謀亦談到，這次開幕式最大的創新是點火方式和火炬台設計，可謂百年奧運史上前所未有，「將熊熊燃燒的奧運之火，幻化成雪花般聖潔、靈動的小火苗，這一創意來自低碳環保理念。」此前，歷屆開幕式的點火方式都是在如何「點」上做文章，而此次，最大的變化就是「不點」，把最後一棒火炬直接放在主火炬台上，「大家的第一反應一定非常意外，觀眾有疑問其實挺好，相信這種點火方式能很好地普及低碳環保理念。」