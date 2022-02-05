媒體眼中北京冬奧會開幕禮：與2008年北京奧運對比鮮明

第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕禮2月4日晚在北京國家體育場舉行。這場屬於全世界的冰雪盛會的開幕禮全球關注，許多媒體都對北京冬奧會開幕禮進行報道。



彭博社2月4日報道稱，今年大約兩個小時的開幕禮活動讓普通公民突出中國文化的各個方面，包括中國的農曆，與2008年北京奧運會上的表演形成鮮明對比。

報道稱，此次冬奧會開幕禮比2008年北京奧運會開幕禮舉行的活動要小得多。2008年北京奧運會被廣泛視為現代奧林匹克歷史上最奢華的表演之一。

2月4日晚，北京國家體育場，中國香港代表團在第二十四屆冬季奧林匹克運動會開幕禮上入場。（新華社）

法媒則一邊回顧2008年北京奧運會，一邊稱「框架形狀的『鳥巢』體育場佔據了中心舞台，就像它在2008年奧運會上所做的那樣——被視為中國在世界舞台上的亮相——北京成為第一個同時舉辦夏季和冬季奧運會的城市。」

美聯社稱，儘管一直在談論外交抵制，但中國領導人習近平成功地吸引了遍佈全球的總統、皇室成員和其他政要出席冬奧會開幕禮。「中國成功吸引的領導人數量證明了該國日益增長的經濟影響力」。

報道稱，中國利用首屆奧運會來擴大其國際抱負，而這一次是作為一個更大膽、更強大的國家，邀請世界參加大流行時代的第二屆奧運會。

2月4日晚，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等中國領導人在北京國家體育場出席冬奧會開幕禮。（新華社）

美國有線新聞網絡（CNN）在頭版頁面直播報道北京冬奧開幕禮。CNN特意提到本屆冬奧會代表團出場順序的安排。報道稱，此次代表團出場並沒有按西方字母順序進行，而是根據每個國家（地區）中文名稱首個字的筆畫數從少到多入場。

此外，CNN重點介紹了本屆冬奧會將在嚴格的防疫措施下舉行。

美國全國廣播公司（ABC）則在報道中聚焦本屆北京冬奧會的「高科技」元素。報道稱，隨着倒計時拉開開幕禮帷幕，大約400名錶演者上台揮舞着巨大的LED燈。

英國《衛報》關注到了開幕禮中傳遞中國國旗的一幕。報道稱，隨着一個小男孩演奏《我和我的祖國》，一面中國國旗在兩條平行的人群中傳遞，這些人代表着中國各地許多不同的民族。