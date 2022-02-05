北京冬奧｜香港旗手朱定文憑顏值登熱搜　他還識講一口流利東北話

北京2022年冬奧會開幕禮昨晚（4日）舉行，港隊短道速滑選手朱定文作為香港代表團持旗手，帶領代表團進場。

另外，話題「香港旗手好帥」登上今日（5日）微博熱搜榜，朱定文亦在微博發文表示擔任持旗手是自己最大的榮譽。



朱定文表示，短短的幾十米，承載的是香港每一個曾經在冰上的汗水和淚水。香港奧運團代表了新時代，開啟全球的冰雪時代，展現香港青年陽光率真和奮進。

談及首次擔任持旗手的感受，朱定文稱，「昨天揮了區旗，不僅代表我個人，也代表著我的團隊和整個中國香港。可以在自己祖國舉辦的冬奧揮上區旗是我最大榮譽。」

他並感謝自己的團隊指，「在這幾年擁有了一個簡約，執著，強大，高效的團隊，沒有了他們在背後的支持我無法實現今日的奧運夢。」

而較早前，朱定文因講普通話有東北口音亦備受關注，他表示，自己15歲成為全職運動員後，常年在吉林長春等地訓練，因此練就了一口道地的東北話。

網民評論：

「東北小驕傲，語言推廣大使」。



「靚仔比賽加油」。



「東北話同化能力太強了，上一個這麼厲害的是福原愛」。



「那旗手太有印象了！超級開心的搖旗子！」。



此外，香港代表團自2002年鹽湖城冬奧會開始，連續六屆獲得冬奧會參賽資格。今屆冬奧會，有3名運動員入圍，除了朱定文將出戰男子500米短道速滑比賽，翁厚全、金和曉將分別參加男、女高山滑雪項目。