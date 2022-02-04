北京冬奧｜巧遇立春採二十四節氣倒計時　張藝謀：談了兩年才想到

北京冬奧周五（4日）晚上正式開幕，與以往不同的是，這次開幕式的倒計時方式，採用中國二十四節氣的時間推進感，來取代傳統的阿拉伯數字倒數方式。對此開幕式總導演張藝謀解釋，該創意源於「立春」，是非常好的一個文化寓意，也是非常好的一個機會向全社會去講中國的傳統文化，「全世界可能沒有人這麼數數字」。



張藝謀介紹，一般而言，倒計時都是從60開始，如2008年北京奧運會開幕式，也有一些從30或10開始。在當年北京奧運開幕式上，2008位演員擊缶倒計時反映了古老的傳統文化，也是人海戰術，但今年冬奧會開幕式決定不採用人海戰術。

在二十四節氣的流轉中，倒計時從「雨水」開始，到「立春」落定。張藝謀表示，他們把差不多的兩年時間用在了談創意上，後來突然得知2月4日這一天正好是立春節氣。

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這令此前一直沒往這個角度想的他非常驚訝，甚至為此專門去問了負責冬奧會申辦事宜的工作人員，想知道把開幕式選在立春這一天是否有意為之。

不過對方隨即否認，稱申辦冬奧會的過程實際上很複雜，還有競爭對手，綜合各種因素才鎖定2月4日，真的不是專門選的立春。

張藝謀解釋，創意源於「立春」，其是非常好的一個文化寓意，也是非常好的一個機會向全社會去講中國的傳統文化。（央視新聞）

如此巧合下，張藝謀認為這其實給了他們一個非常好的一個契機，既然是立春，那就從中國文化的角度入手，從24開始倒數，而且全世界都會好奇24是什麼意思，他們可以簡單直接地告知，這是中國的二十四節氣、是一種古老的關於歲月的算法，把中國文化進行一次普及，「開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義」。

他又說道，每一個節氣的後面都有一句膾炙人口的古老詩詞，這種解釋更多的是一種意境，而他們拍攝到的畫面也是符合着詩意，做了一個詩意的新解。