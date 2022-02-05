內地兩銀行停辦現金業務惹議　專家：或涉嫌違規、大銀行不會跟進

內地兩間民營銀行近日相繼發佈公告，宣佈將停辦營業網點櫃面現金業務，包括營業網點櫃面和ATM機自助渠道，隨即引發關注。專家對此表示，事件可能涉嫌違規，並認為大銀行不會跟進。



北京中關村銀行上月28日公告稱，隨著其加快數字化轉型步伐、不斷加大線上業務發展力度，為了給客戶提供更加便捷、高效的金融服務，經向有關監管部門報備，該行將於2022年4月1日起停辦現金收付業務，停辦渠道包括營業網點櫃面和ATM機自助渠道。客戶可通過手機APP、營業網點辦理除現金收付以外的其他各類業務；確需現金服務的，可轉賬至他行辦理，北京中關村銀行免收轉賬手續費。

上月初，遼寧振興銀行也發布公告，稱該行為集中資源提升電子銀行的服務能力，為客戶提供更加優質的金融服務，經主管人民銀行批覆，該行將於2022年3月1日起停辦櫃面現金存取款、零錢兌換、殘損幣兌換、自助設備存取款等現金業務。客戶可通過該行手機銀行、微信銀行等渠道辦理資金轉賬業務。

消息傳出後引起輿論關注，有網民認為，雖然目前支付渠道多樣化，但現金仍有其獨特的存在價值，無法完全被取代，並認為存錢、取錢應該是銀行必須提供的一項業務，不能開此先例。此外，更有輿論質疑兩家銀行此舉的合法性，並憂慮未來會有更多銀行跟進。

對此，工信部信息通信經濟專家委員會委員、中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林表示，停辦現金業務並不會成為趨勢，其可能涉及違規，提到央行此前曾對多家經營主體拒收現金給予處罰，包括一些金融機構。他又指，銀行加快數字化轉型不應該和現金業務起衝突，數字化應該是提升現金業務的便利性，而非取消現金業務。

盤和林又分析，一些銀行可能在往線上走，一個是異地存款限制，一個是網點減少限制現金業務。不過他強調，小銀行以取消現金業務來降低成本，但同時也會流失客戶群體或令客戶群體轉變，將一部分用戶拒之門外，不利於銀行自身業務發展，故他認為大銀行不會跟進。