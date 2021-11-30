杭州女不帶現金購物遇商家系統故障　花逾半小時問23人終借到20元

近年來，內地電子支付十分普及，許多民眾甚至已將手機作為日常生活中的唯一支付渠道，出門不帶現金。不過，若電子支付系統故障而又急需消費時，沒有帶現金的人們能夠順利購物嗎？

日前浙江杭州就發生一件趣事，徐女士在商場內的無印良品購買16元（人民幣．下同）商品後，獲知店內電子支付系統故障，於是向周圍職員和顧客借錢，怎奈二十多人都表示沒有帶錢。她最後花費40分鐘，才向其問到的第23個人借得20元現金。



事主徐女士表示，女兒上學要用到自動鉛筆，她便趁下午空閒時，帶上手機前往家附近的商場。她在無印良品店內購買兩隻自動鉛筆，付錢時卻獲知店內電子支付系統故障，只能付現金。

徐女士遂決定向附近幾間店舖的店員借現金，並以電子支付形式即場還錢。但她一連問了10多個人，對方都表示沒有帶現金。一些店家雖然有現金，但表示因為會搞亂帳目而無法幫忙。她於是又開始向商場顧客借錢，結果10多名不同年紀的男女顧客，包括一些年長顧客，亦表示沒有現金。

在花費了近40分鐘後，徐女士才終於遇到一名有200元現金的女子，對方表示可以借她20元。這是她當天借錢的第23人。

「到處找人借錢的時候，真的很沒有安全感。」徐女士有些感慨，她認為這顯示很多人已經沒有帶現金的習慣了。但她也質疑商場為何未能提供為消費者換現金的服務。對此，涉事商場表示，無印良品店內使用的是獨立的支付系統，這也是該商場第一次遇到這樣的情況。