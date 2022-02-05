江蘇四漢欲過年食野味解饞　持槍殺國家「三有」動物遭警當場逮獲

自新冠疫情爆發，捕吃野味的問題便備受關注。近日，為了過年能解饞，江蘇連雲港海州4名男子相約在夜晚持獵槍打野鴨，結果被民警當場發現。目前，涉事的吳某、席某已被依法採取刑事強制措施，另外兩人尚待進一步處理，案件正在進一步偵辦中。



事發於上月25日晚，海州公安分局新壩派出所接報指有人開皮卡車在大井村荷花塘附近非法狩獵。為免打草驚蛇，民警開便車到漆黑的現場展開巡查，果然發現了可疑轎車正在離開，遂立即攔截。即使民警表明身份，疑犯仍謊稱「沒幹什麼」，準備開車回家，但在去路被堵下，車上4人無奈只好下車。

經查，車後箱放有一裝了4隻剛剛死亡，還帶有體溫的國家「三有」（有益，有重要經濟價值，有科學研究價值）動物野鴨的簍子。眼見被逮了個正着，4人開始慌張起來，隨後經詳細檢查，民警還在車位下搜出了兩支氣槍，以及強光手電、熱成像儀、皮叉子等裝備。民警判斷，他們合夥持槍作案，準備充分，肯定不是第一次。通過查證手機聊天記錄及存儲信息，吳某、席某曾多次捕獲野鴨、野雞等「三有」動物，數量多達30多隻，至於另外兩人則是首次參與作案。

最終，證據確鑿下，疑犯只好如實供述。據指，氣槍是席某從網上買來的配件組裝而成，他和吳某近兩個月為了享用野鴨、野雞、水雞等野生動物已多次進行獵殺，而今次是因想弄點野味過年解饞，遂夥同王某等另外兩人再次行動。此外，民警還在疑犯家中查獲多隻被捕的活野鴨以及冰凍野鴨等。