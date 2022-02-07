北京冬奧｜人身攻擊運動員　93個微博帳號被禁言

2022年北京冬奧會正在舉行，但有部分網友對運動員及其家人進行人身攻擊、引戰製造對立，共有93個帳號遭微博禁言。



2月6日，微博管理員官方微博發公告稱，微博少部分用户出現涉冬奧會違規行為。一是以比賽輸贏、狀態好壞為由對運動員及其家人進行人身攻擊；二是部分運動員粉絲出現引戰互撕，製造對立的情況。

公告稱，站方對出現以上違規情況的@實驗室外的迷妹生活 @機智幸運愛貓貓的好好身體健康 @阿操aaa 等93個帳號，視程度採取禁言30天至永久禁言的處置，刪除攻擊運動員評論300餘條，清理違規微博121條。

微博表示，後續站方仍將繼續加強涉冬奧會的不良訊息排查處置，一經發現從嚴快速處理，並及時進行公告。

2021年東京奧運也發生過網民人身攻擊運動員的現象，如射擊項目女子10米氣步槍資格賽，中國選手王璐瑤無緣決賽後，在微博發布自拍照並道歉自嘲「我承認我慫了」，又稱自己不會放棄，3年後重返奧運賽場，卻因而慘遭網暴，最終刪除帖文才平息事件。

事件引起網民熱議，不少人認為王璐瑤只是自拍並配文抒發其鬱悶的心情，卻收到部分網民的不理智評論，不得不刪除帖文。官媒《人民日報》、《新華社》、《環球時報》相繼發文，聲明拒絕網暴。

北京冬奧會於2月4日晚開幕，中國隊在2月5日的短道速滑混合團體接力決賽中，由武大靖、任子威、範可新、曲春雨組成的中國隊率先衝過終點，為中國體育代表團拿到本屆冬奧會首枚金牌。中國國務院副總理孫春蘭6日代表中共中央、國務院向中國體育代表團獲得首金致賀電。

她表示，希望中國體育代表團能認真貫徹中國國家主席習近平「拿道德的金牌、風格的金牌、乾淨的金牌」的要求，以「使命在肩、奮鬥有我」的責任擔當，弘揚中華體育精神和奧林匹克精神，努力取得精神文明和運動成績雙豐收，為祖國和人民贏得更大榮譽。」