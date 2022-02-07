北京冬奧｜熱銷吉祥物冰墩墩出生廣東？內地網民直呼一「墩」難求

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」因造型可愛，人氣十分火爆，相關周邊商品一搶而空，5000個公仔更在上線15分鐘內被搶空。網民大嘆「一墩難求」希望北京奧組委能盡快實現「一戶一墩」的心願。



據了解，「冰墩墩」的設計團隊來自廣州美術學院，透明冰殼外型是源自糖葫蘆，據了解，設計團隊是原先要取名叫「冰墩兒」但擔心國際友人發不出「兒化音」最終才定案「冰墩墩」，北京奧組委目前已承諾會加大「冰墩墩」的供應。



北京冬奧吉祥物「冰墩墩」近日頻繁上微博熱搜，銷售十分火爆，例如在天貓奧林匹克官方旗艦店，5000個冰墩墩公仔上線15分鐘便被一掃而光。搶不到冰墩墩的網民紛紛在微博感嘆「真是『一墩難求』」「希望能落實我們『一戶一墩』的心願。」

2月6日，北京冬奧會賽例行新聞發布會上，北京冬奧組委新聞發言人趙衛東對於網民反映「一墩難求」的問題，他指出，自己身邊也有朋友在問他「冰墩墩要去哪裡買?」這反映了冬奧會的熱度。」趙衛東表示，由於正值春節假期，有些工廠工人回家去休假，它們也在加大協調希望能加大對冰墩墩的供應。

冰墩墩出生廣東 原本要叫冰墩兒?

據了解，冰墩墩的設計概念是「冰糖葫蘆」，在2018年吉祥物設計大賽於全球5,816件作品中脫穎而出，總設計師是廣州美術學院視覺藝術設計學院院長曹雪，他提到，考慮於小吃無法代表大國形象，於是決定保留透明冰糖外殼的設計元素，主體則選用大熊貓，但因為熊貓備受喜愛，如何區別冰墩墩和其他的熊貓作品成為一大挑戰。

冰墩墩的可愛造型擄獲網民的心。更製作gif動圖。（央視新聞）

曹雪指出，冰墩墩身上的「冰殼」來自冰雪運動頭盔，左手掌心形圖案代表歡迎全世界觀眾。原先因北京人都稱糖葫蘆為「糖墩兒」，名字要起做「冰墩兒」，但擔心外國人唸不出「兒」的發音，最後定案他叫冰墩墩。 而殘奧吉祥物則是「雪容融」，設計概念源自中紅燈籠。

曹雪透露，冰墩墩經過10個月的設計，團隊成員加班甚至去年春節也沒有休息，因為設計無法一蹴可幾。對於冰墩墩如此貨到喜愛他表示自己沒有預料到，自己的兒子都沒有搶到，但他認為冰墩墩接受《廣州日報》記者採訪時表示，「作為吉祥物，受歡迎賣得好才是硬道理。這是任何設計師、包括他們設計團隊所有成員都期盼看到的，他也希望越來越多人喜歡冰墩墩，去真正地購買它。」

日本記者辻岡義堂熱愛冰墩墩，他提到自己的手機已經被代購「冰墩墩」的訊息塞爆。（環球時報）

此外，日本電視台35歲記者辻岡義堂因採訪時，毫不掩飾自己對冰墩墩的喜愛而在內地走紅，被網民戲稱為「義墩墩」。2月5日，辻岡義堂接受《環球時報》記者專訪時更欣然接受這個封號，並表示，如果因為他的存在大家可以更關注北京冬奧會，「就再好不過了」。