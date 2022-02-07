新冠肺炎｜國家衛健委專家組組長：與香港恢復正常往來不會太遠

香港疫情連續多日破百，周一（7日）新增614宗確診再創新高。國家衛健委新冠疫情應對處置工作專家組組長梁萬年接受本港鳳凰衛視訪問時提出建議，指香港當務之急是擴大核酸檢測的範圍，更早更快地找到傳染源，此外也可以利用大數據有效追蹤密切接觸者。



梁萬年說，香港現時很多個案來源不明，意味著社區傳播。他建議當局有效運用核酸檢測工具，讓民眾配合篩檢。若不清楚範圍，依照經驗則寧願把範圍擴大一些，要追求的目標是未來新增病例都屬於「視野當中的人群」。

被問及香港人口密度大，社區傳播可能性很高，且作為國際化大都市，開放程度高，外防輸入壓力較大，是否具備和內地一樣的條件追求動態清零，而若不追求動態清零，選擇與病毒共存的後果如何時，他表示，中國的防控已經證明動態清零符合實際，至少在現階段如此。他認為動態清零對香港亦適用，但在香港層次來說，動態清零要如何更好平衡社會經濟發展、生產生活和疫情防控的關係，是涉及科學和民生的命題。

梁萬年也對此提出具體建議，包括精準實施流行病學調查、醫療救治、社區防控，精準劃定密切接觸者和風險地區。他指，疫情兩年多以來與香港的科學家、醫務人員有很多交流，內地民眾也很期盼早日和香港恢復正常人員和交通往來，對此他相信不會太遙遠。