北京冬奧｜蘇翊鳴摘中國今屆第二面獎牌　曾參演徐克金像獎電影

17歲小將蘇翊鳴為中國贏得今屆冬奧的第二面獎牌！他在單板滑雪的男子坡面障礙技巧決賽中，贏得銀牌。



蘇翊鳴在資格賽以86.8分以首名晉級決賽，在今日中午的決賽，他排最後一個登場。在決賽，每位選手有3輪機會，只計最高分的一跳。蘇翊鳴在決賽首輪得78.38分，暫排第4位，而美國的列蒙特謝拉特（Redmond Gerard）以83.25分在完首輪後以分排第1。

在第2輪，加拿大選手柏洛特（Max Parrot）以完美表現，造出90.96分領先，蘇翊鳴亦突破首跳成績，以88.7分暫列次席。

加拿大的柏洛特贏得金牌。（Getty Images）

在第3輪，另一位加拿大選手麥摩里斯（Mark McMorris）造出88.53分，升上第3位，但未能威脅蘇翊鳴的第2位。蘇翊鳴壓軸出場，坐銀望金，他造出66.58分，無法超越90.96的柏洛特，獲得銀牌。這面也是中國在今屆冬奧的第二面獎牌，並為中國隊創造了該項目的歷史最佳成績！

單板滑雪的男子坡面障礙技巧，柏洛特（中）獲得金牌，蘇翊鳴（左）得銀牌，麥摩里斯就得季軍。（Getty Images）

蘇翊鳴小時候曾做童星，在2014年的徐克電影《智取威虎山》中飾演「小栓子」，後來他為了專注單板滑雪，備戰冬奧，放棄了拍戲。蘇翊鳴之前談到拍戲與滑雪之間的取捨：「我必須把百分之百的精力，投入到我想要做的事中。」《智取威虎山》在第35屆香港金像獎中，獲得11項提名，贏得最佳音響效果，徐克更奪得最佳導演。

蘇翊鳴小時候曾參演徐克導演的電影《智取威虎山》。（互聯網）

至於摘金的柏洛特今年27歲，他是一位抗癌鬥士，在2019年患上淋巴癌，接受化療半年，同年9月宣布抗癌成功，接着復出參賽，重回巔峰水平。柏洛特曾表示，患癌令到他的運動員生涯要由零從頭開始，他說：「化療令你的一切回到零點，沒有肌肉，沒有心肺，沒有能量，我要從頭建立過。」