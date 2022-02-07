彭帥宣布退役澄清失蹤傳聞　冀外界停止炒作微博事件

中國知名女網球手彭帥事件引起廣泛關注。

近日，彭帥接受法國體育媒體《隊報》L'Équipe 採訪時宣告退役，並透露上周六（5日）曾與國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach），以及運動員委員會前主席考文垂（Kirsty Coventry）在北京的奧運俱樂部（Olympic Club）共進晚餐。



報道指，本次採訪由《隊報》經國際奧委會，向中國體育總局發出採訪邀請，受訪前提是全中文採訪，及以原文無評論的情況下刊出。

彭帥在採訪中透露，因為年齡及傷患問題，自己很大機會不會繼續職業生涯。她又再次否認曾指控其他人性侵她，自己從來都沒有「人間蒸發」，又指可能大眾對她的微博有很多誤解，造成了巨大誤會，「我希望其內容不要再被曲解，也希望不要再對此進行炒作」。

今日（7日），國際奧委會發出聲明，指彭帥、巴赫和考文垂上周六在北京的奧運俱樂部共進晚餐，期間討論各人多年前以運動員身份參加奧運會的經歷。彭帥提到，她為自己無法成功晉身2020年東京奧運會感到失望，又稱自己希望在新冠肺炎疫情過後到歐洲。

聲明指，彭帥接受巴赫的邀請，未來到歐洲時參觀國際奧委會總部和奧運博物館，並約定會與考文垂保持聯絡。

聲明最後指，三人同意任何關於此次會面內容的進一步溝通都將交由彭帥自由決定；在過去幾個月，巴赫和國際奧委會運動員委員會現任主席泰爾霍（Emma Terho）亦多次與彭帥通電話。