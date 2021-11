彭帥事件引國際關注掀抵制北京冬奧潮　IOC委員：不排除強硬手段

由國際社會持續關注中國網球名將彭帥去向,以女子職業網球協會(WTA)為首組織,不斷施壓要求中國當局交代她的下落。國際奧委會(IOC)資深委員龐德(Dick Pound)向《路透社》透露,彭帥事件可能逼使IOC採取強硬手段,甚至取消2022北京冬奧。



35歲的彭帥被指在11月發出一條可疑微博後行蹤未明,繼WTA後,英國、美國外交部,與聯合國周五(19日)相繼發表聲明,指出「每個人都應該被允許發表意見,而不必害怕受到影響。」

35歲的彭帥自11月初在微博發文後,便突然消失在公眾眼前,惹來外界和網球壇熱切關注。(Getty Images)

日前中國英語官媒CGTN在CGTN Europe Twitter帳戶,上載一封「由彭帥給WTA主席史提夫西蒙的信」,彭帥信中表明「我沒有失蹤,也沒有不安全」,宣稱自己「一切安好」。

及後彭帥在微博上載3張在家中的照片,寫上「快樂周末」,《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter轉載,並指出,「我已通過自己的消息來源,證實這些確為彭帥目前的真實情況。過去數天,她自由地留在家中(she stayed in her own home freely),不希望受到騷擾。她很快將會現身公眾眼前,參與一些活動。」

IOC或對華採取強硬立場

由於距離明年2月舉行的2022北京冬奧僅餘3個月,國際奧委會(IOC)資深委員龐德認為,IOC在國際關注下有可能對中國採取強硬立場。

英國《泰晤士報》則報道,首相約翰遜(Boris Johnson)考慮外交抵制北京冬奧,以對中國的人權表達抗議,有指英方可能的選項之一,是不派閣員出席,只派駐北京大使參加。

美國總統拜登在18日首度就事件發言,指考慮外交抵制冬奧。而美國《紐約時報》則寫下評論,指彭帥事件正是放大檢視中國是否有資格承辦奧運。《紐時》評論,「彭帥事件與政治無關,而是一名運動員面對權高位重的男性要求不倫關係、並提出可信的#MeToo指控而失蹤。當數千個世界頂級運動員到中國參賽時,很難理解IOC如何能閉上眼睛看一個世界級運動員被打壓。」

IOC資深委員龐德在接受《路透社》訪問時不諱言:「我懷疑這會否升級到取消奧運(2022北京冬奧)的程度,但世事難料,若不以明智方式盡快解決,事情也許會失控。」

這名加拿大籍律師續指:「我不知道我們現在到了哪一個階段,但我確定IOC高層正關注事態發展。對於中國而言,事情比往常更棘手,他們正在處理一位向高層發起控訴的國民。」

IOC資深委員龐德認為彭帥事件對中共帶來嚴峻挑戰。(Getty Images)

龐德個人不認為冬奧將會取消,只是不排除其可能性,「如果你們是中國,面對冬奧取消會很失望,但是對世界其他國家來說,會更加失望。」

《紐時》評論,彭帥的困境無可避免地引發一些中共基本問題的探討,質疑「中國是否適合舉辦符合奧運理想、透過舉辦國際體育賽事而建構一個更美好的世界」。

