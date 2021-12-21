彭帥首度公開交代神秘微博帖文事件　「我從未說過寫過被人性侵」

中國網球名將彭帥的去向一度受到全球關注，繼早前接連出席公開活動及以電郵向女子職業網球協會（WTA）報平安後，近日她在上海接受新加坡《聯合早報》訪問，首度公開交代微博帖文事件。



網球界仍關注彭帥近況。（Getty Images）

彭帥：「我從未說過被性侵」

彭帥與姚明、王勵勤等多位中國體育明星，一起出席上海一個體育活動，她在場邊接受《聯合早報》訪問，她在受訪短片中稱：「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過、寫過任何人性侵我，這一點是要非常強調清楚的。」

彭帥接受《聯合早報》訪問。（影片截圖）

回應微博事件：「大家有很多誤解」

對於出現30分鐘後被消失的神秘微博事件，她續稱，「然後關於微博，首先呢，是我個人的隱私問題，那已經有可能……這個大家都有很多的誤解，所以啦，不存在任何就是說扭曲的解讀。」

關於她寫給WTA的「報平安」電郵，記者問「電郵是否你自己親自寫的」，彭帥說：「中文我回覆給WTA CEO先生西蒙（Steve Simon）的信，都是我本人寫的。我的英文水平不夠，我無法把中文繙譯成英文，中文完全是我寫的，然後CGTN的英文繙譯版本和我回覆西蒙先生的郵件是沒有任何訊息差異的。」

當記者再問她，給西蒙的電郵回覆是否出自本人意願，彭帥點頭說道：「是的，完全是。」

點圖睇：網球傳奇齊關心彭帥去向

彭帥早前因微博事件一度消失公眾眼前，引來網球界關注她的去向，其中WTA取態相當強硬，更因而宣布停辦包括香港公開賽在內旗下所有在中國境內的賽事。不同年代的網球名將，由昔日巨星金夫人（Billie Jean King）、艾華特，到現役天王天后祖高域和大坂直美等，均曾為彭帥發聲。

WTA主席兼行政總裁史提夫西蒙（左）一再為彭帥發聲。（Getty Images）

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