人民日報：防止資本無序擴張不是不要資本　是要資本有序發展

去年以來，中央各層次會議頻繁提及「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，並整頓平台企業的壟斷行為。

官媒《人民日報》今日（8日）發表評論稱，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。



評論文章表示，社會主義市場經濟本質上是法治經濟，必須以保護產權、維護契約、統一市場、平等交換、公平競爭、有效監管為基本導向，資本活動要依法進行。

文章稱，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就要為資本設置「紅綠燈」，「紅燈」是為了劃定邊界、加強規範，「綠燈」是為了發揮資本作為生產要素的積極作用。

文章指，防止資本無序擴張，不是不要資本，而是要資本有序發展。統籌發展和安全、效率和公平、活力和秩序、國內和國際，堅持監管規範和促進發展兩手並重、兩手都要硬，明確規則，劃出底線，設置好「紅綠燈」，目的是引導督促企業服從黨的領導，服從和服務於經濟社會發展大局，鼓勵支持企業在促進科技進步、繁榮市場經濟、便利人民生活、參與國際競爭中發揮積極作用。

文章最後指，資本創造價值和野蠻生長都源於其逐利性，哪一面是主流，關鍵在於是否能正確而有效地引導資本的行為。在社會主義市場經濟條件下，正確認識和把握資本的特性和行為規律，就能揚長避短、趨利避害，在防止資本野蠻生長的同時充分發揮其積極作用，為經濟持續健康發展注入強勁動力。