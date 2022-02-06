中國各地1月出台樓市政策超66次　新樓成交較上年近乎「腰斬」

2022年開年首月，中國各地頻出穩樓市政策，支持「合理的住宅消費」。中原地產研究中心2月5日發布的數據顯示，2022年1月份，各地出台的樓市相關政策超過66次，其中多以公積金政策寬鬆、人才租購樓補貼等支持性政策為主。這是多月來中國樓市相關政策出台最為密集的時段，比2021年1月份上漲57%。



2022年開年以來，中國樓市相關調控政策延續了去年四季度的政策方向。中原地產首席分析師張大偉指，近期「穩樓市」訊號頻發，主要有三大特徵：

一是，中央重申「房住不炒」，堅持穩地價、穩樓價、穩預期的「三穩」目標。去年年末的中央經濟工作會議重申「要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位」，提及支持商品樓市場更好滿足購樓者的合理住宅需求。在全國住房和城鄉建設工作會議上，住建部提到了2022年8項工作內容，其中加強樓市調控是首位，顯示樓市政策基調保持連續性和穩定性。

2022年，中國各地樓市延續嚴格的調控政策。（新華社）

二是，信貸政策逐漸緩和，推動預期走穩。去年12月的全面降準之後，2022年開年又現降息，偏緊樓市金融環境有所鬆動。儘管樓貸利率參考的5年期LPR（貸款市場報價利率）降息僅5個基點，但受此提振，購樓需求開始扭轉下降趨勢，出現企穩跡象。多地樓貸放款也明顯加快。

三是，地方頻出穩樓市政策，公積金、購樓補貼等政策力度加大。1月18日，四川省自貢市住房公積金管理中心發布新政，其中提及放寬住宅套數認定，實行「只認貸不認房」。既無住宅公積金貸款記錄又無尚未完清的住宅商業貸款，按首套樓貸款政策執行。

此外，據中泰證券研報統計，截至1月23日，株洲、南寧、保定、玉林、馬鞍山等18個城市或市區出台樓市相關支持政策，主要措施包括提供人才或三孩家庭購樓補助、放寬落戶限制、下調公積金首付比例。

這些支持政策並未帶來樓市反彈。據中指研究院統計，2022年1月，百強樓企拿地總額837億元人民幣，按年下降62.6%。易居研究院智庫中心發布的一份報告顯示，今年1月前23天，全國百城新建商品住宅成交面積為1757萬平方米，環比下跌20%，按年跌44%近乎「腰斬」，研判政策傳遞到市場端尚需時日。