新冠肺炎｜廣東深圳Omicron疫情波及3省9市　國務院工作組赴廣西

國務院聯防聯控機制在周二（8日）召開新聞發布會，國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華在會上提到，廣東、深圳的Omicron（奧密克戎）關聯疫情，已波及廣東、廣西、湖南3省9市，包括近期本土病例急增的廣西百色市。

對此，國務院聯防聯控機制工作組已在第一時間派出工作組，會同當地建立扁平化的指揮體系，推動區域核酸篩查、流調溯源、風險人群排查等措施落實落地，盡快將疫情控制住。



賀青華表示，農曆新年期間，全國的疫情形勢總體保持平穩，局部散發的聚集性疫情均得到快速有效的處置，有的已經得到了控制，有的尚在處置過程中。其中北京、天津的疫情總體趨於控制，黑龍江黑河的疫情已報告有7名感染者，其病毒序列結果顯示為Omicron，是一個新的境外輸入來源引起的本土疫情，感染者被管控前的活動比較多，存在一定的傳播擴散外溢風險。

至於廣東、深圳的Omicron關聯疫情，現已波及到廣東、廣西、湖南3省9市，其中波及廣西百色的疫情正處於快速上升階段。廣西百色疫情約80%以上的感染者居住在同一條自然村，空間聚集性明顯，社區隱匿傳播時間長，人員活動軌跡多，加上農曆新年期間人員流動性大，發生進一步擴散風險比較高。

同時，從廣西百色市波及到南寧及廣東廣州的外溢病例感染者，在被管控前活動軌跡多，存在疫情擴散外溢風險。