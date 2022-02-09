B站審核員過年值班後腦出血猝死　公司：將擴招1000人降工作壓力

內地影視平台B站（Bilibili）一名負責審核圖文內容的員工「暮色木心」，在過年期間值班後，於年初五（5日）突發腦出血猝死，事件引發關注。B站周二（8日）就事件發表長文，稱將立刻開展相關工作，用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人。



2月8日晚11時許，B站通過官方微博就此前員工猝死一事發表長文。B站稱，「暮色木心」所從事的內容安全審核工作，是具有全天候特殊屬性的工作，即使是春節假期也不能停，和其他公共服務職業一樣，需要通過輪值班完成工作。其作為圖文審核組的代組長，沒有回鄉過年，帶領小組安排了一天八小時、做五休二的春節輪值排班計劃。B站也為春節期間值班的同事給予法定三倍的薪酬。

據B站介紹，「暮色木心」是2020年5月加入B站武漢分公司，在近兩年裏，他工作認真負責，為人和善，平時會用自己的B站帳號分享養貓、做飯等日常生活,是一名優秀且可愛的同事。病發當日，其本應下午來公司值班。下午5時左右，部門同事因他沒有出現，撥打電話後得知他已經緊急就醫，他的主管和HR同事第一時間趕往醫院探望並通知其外地家屬趕往武漢。當晚，醫生宣布他因腦出血搶救無效去世。

B站續指，已於2月7日成立專項小組，於周二（8日）早晨奔赴武漢。該專項小組由三位副總裁帶隊，已經在武漢慰問其家屬，並已和家屬溝通好善後事宜。同時，B站宣佈立刻開展相關工作，用最大力度擴招審核人員，今年增加招聘1000人，另一方面加強關注審核員工的身體健康。

此前網傳涉事員工過年期間每天高強度工作12小時，於2月5日凌晨腦出血猝死。（微博@王落北）

據《紅星新聞》等此前報道，名為王落北的職場博主接獲爆料稱，逝世員工為武漢AI審核組組長管某（花名「暮色木心」）。據該博主發布的網民投稿消息稱，B站的審核崗是三班制，每天強制工作時間長達12小時，管某是代班組長，即拿一線員工的薪酬做組長的工作。

有自稱管某表妹的人爆料稱，管某是家中獨子，年僅25歲，已於2月6日下葬，其家人打電話通知B站，但沒有一個人前來慰問，家人準備處理完後事後去找律師。

B站則通過向全體員工發通告證實管某逝世。通告表示，2月4日下午，管某於家中突發身體不適緊急求醫。相關業務主管、經理等在得知情況後趕往醫院配合相關手續辦理，並通知家屬病情。當日晚間8時左右，管某因大面積腦出血經搶救無效，不幸去世。B站又強調他按照工作計劃正常上下班，工作時間為上午9:30至下午6:30，每週放假兩天，在事發前一週內未存在加班等情況。