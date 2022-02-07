網傳B站25歲員工過年加班腦出血猝死　公司：事發前一週沒有加班

網傳內地影視平台Bilibili（B站）一名員工因過年期間被要求加班，在晚上9點工作到早上9點的工作強度下，於2月5日凌晨腦出血猝死。

B站今日（7日）發通告指，逝世員工在事發前一週內未存在加班等情況。



網傳B站一名員工因過年期間被要求加班，在晚上9點工作到早上9點的工作強度下，於2月5日凌晨腦出血猝死。（王落北@微博）

綜合內媒《紅星新聞》等報道指，名為王落北的職場博主接獲爆料稱，逝世員工為武漢AI審核組組長管某（花名「暮色木心」）。

據該博主發布的網友投稿消息稱，B站的審核崗是三班制，每天強制工作時間長達12小時。管某主要做的是圖文審核工作，他是代班組長，即拿一線員工的工資做組長的工作。

有自稱管某表妹的人爆料稱，管某是家中獨子，年僅25歲，已於2月6日下葬，其家人打電話通知B站，但沒有一個人前來慰問，家人準備處理完後事後去找律師。

B站則通過向全體員工發通告證實管某逝世。通告表示，2月4日下午，管某於家中突發身體不適緊急求醫。相關業務主管、經理等在得知情況後趕往醫院配合相關手續辦理，並通知家屬病情。當日晚間8時左右，管某因大面積腦出血經搶救無效，不幸去世。

通告又指，對於網傳管某因加班猝死一事，經內部考勤核查，管某按照工作計劃正常上下班，工作時間為上午9:30至下午6:30，每週放假兩天，在事發前一週內未存在加班等情況。通告又指，目前已成立專項小組，正配合警方和家屬處理後續事宜，全力以赴做好親屬安撫及相關善後工作。