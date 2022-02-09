春節返鄉各地遇風雪　新疆12車32人被困西藏警察刨雪救出5人

春節假期結束，由於正值冬季，許多地方有風雪。綜合內媒報道指出，春節期間和春節返鄉途中，有不少旅客因為遇到風雪而被困，靠民警或消防人員的幫助才得以脫困。其中西藏民警在寒冷的天氣下「刨雪」救出受困民眾，短片在內地引發討論，稱讚民警不畏寒冷，登上微博熱搜。



2月5日，西藏林芝墨脫縣一台車遇雪崩，5人在車內，車輛被積雪掩埋情況危急。墨脫縣公安局指揮中心接獲報警後展開救援，有民警跪地直接用雙手清除積雪，經過兩個多小時奮戰，被困的五名群眾被成功救出。

2月6日，新疆塔城裕民縣也發生12車32人被困的情況，消防救援大隊在處理完火災後，路上遇到因「風吹雪」而被困住的返程車隊。事發當時路段風力達到9至10級，消防救援人員與當地交警和公路管理局共同配合，展開積雪清理和營救工作，歷經多部門一小時通力合作，被困車隊成功得到救助，道路也恢復暢通。

《新華社》2月6日指出，新一輪大範圍雨雪天氣來襲。雨雪天氣與春節返程高峰疊加，更容易造成交通擁擠。與春運返鄉不同，春運返程的車輛更加集中，為應對春運，除需安排民警在服務區入口值守、指揮，還在重要路段設置事故應急快處點。

湖北高速民警任曉明身著「熒光綠」在春節返程的路上值勤，不斷提醒著過往的車輛注意行駛安全。他指出，連日來，湖北鄂西山區遭遇雨雪天氣，剛護送完春運返鄉人的湖北高速民警，又投入到護航春運返程路的任務中。「鄂西高速橋樑隧道比較多、坡多彎急，遇上雨雪天氣，我們更要繃緊神經，加強值守。」任曉明說。