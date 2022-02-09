北京冬奧｜谷愛凌奪金後感謝中美兩國　「體育不需和國籍掛關係」

北京2022年冬奧會賽事正如火如荼進行，在昨日（8日）舉行的自由式滑雪女子大跳台決賽中，18歲的中國選手谷愛凌憑藉一套超高難度動作及完美完成度贏得金牌。

賽後面對媒體提問時，谷愛凌回應了自己的國籍問題，她表示，同時感謝美國和中國，「體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係。」



谷愛凌奪冠後表示，體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係。（PP體育）

賽後記者會中，眾多西方媒體將焦點聚集在「你的國籍是什麼？」、「你還是美國人嗎？」等，被問及相關問題時，谷愛凌回應稱，「我非常感謝美國以及美國隊，因為他們一直都非常支持我。同時，我也非常感謝中國和中國隊，因為我在這邊也得到了非常多的支持和幫助。我覺得體育可以團結所有人，體育不需要和國籍掛關係，我們所有的人在這里，就是為了希望可以不斷地去拓展人類的極限。」

此外，在回答英國《衛報》記者提問「如何面對網絡中的特別是來自美國的批評？」時，谷愛凌說，自己並不是想讓所有人都滿意，「我只是一個18歲的女孩，我只希望享受自己的生活」，「我知道我的心地是善良的，我也知道我所做的決定是基於所有人的利益，我覺得這會帶來更大的好處。如果有人不相信這就是我的初衷，那麽這只說明他們沒有足夠的同理心去理解別人的善意，可能因為他們和我有不同的價值觀。」

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谷愛凌又說，自己不打算在沒有接受過足夠教育的人身上浪費時間，「如果有人不相信我或者不喜歡我，那麼這是他們的損失，他們也成不了奧運冠軍。」

而在談及中國花樣滑冰選手朱易，因在兩項比賽中摔倒而遭受批評時，谷愛凌說，冰上運動非常了不起，「失誤和有壓力都是運動的一部分」，它比任何人都想取得好成績，希望大家多些體諒運動員。