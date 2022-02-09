內地存取5萬以上需登記　官媒引學者：個人存取5萬元情況不多了

內地自3月起將實行新規，存取5萬元（人民幣．下同）及以上現金需要登記資金來源和用途，周三（9日）登上微博熱搜，引發關注。

對此，官媒《中新社》引述金融研究學者表示，新辦法對於普通客戶來說影響不大，「個人存取5萬元現金的情況真的不多了」，流動支付已經可以滿足人們日常的生活所需，不必非要使用現金。



指現金易用於洗錢 危害金融秩序

招聯金融首席研究員董希淼向《中新社》表示，現金具有匿名、不可追蹤等特點，大額現金往往被利用來進行洗錢、逃漏稅等不法行為，危害國家經濟金融秩序。尤其是在如今非現金支付方式十分便捷的環境下，現金使用佔比不斷下降，普通儲戶大額現金使用已經比較少見。

人行等三部門上月底發文宣布此政策。（視覺中國）

董希淼稱，新規參照國際通行標準進一步補充完善客戶盡職調查的相關要求，有助於完善反洗錢監管制度，打擊非法的現金使用需求，提高反洗錢工作水平，減少洗錢等犯罪行為，維護金融安全。

其表示，新辦法對於普通客戶來說影響不大，首先，個人存取5萬元現金的情況真的不多了，移動支付及試點中的數字人民幣等多元化的非現金支付方式，已經可以滿足人們日常的生活所需，不必非要使用現金。其次，就算是需要存取5萬元以上現金，目前只是要多填寫一份大額現金業務表，取款要勾選用途，存款要勾選來源，未要求出具證明材料，對存取款便利程度影響很小。

另外，還有一則有關現金存取的消息引發關注，有兩家民營銀行宣布將停辦現金業務。對此，董希淼表示，民營銀行「一行一點」線下網點較少，現金業務佔比本來就很少，但是現金業務投入成本比較高，這些銀行停止現金業務，基本不影響對客戶的服務，更重要的是能降低經營成本。