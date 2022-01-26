河北老夫婦走遍銀行找已故獨子存款　當地銀行：全部存款僅3元

1月21日，河北邯鄲一段兩個老人在銀行前蹣跚行走的畫面在內地網絡引發熱議。據了解，這對老夫妻的兒子在鐵廠工作時因意外離世，他們聽說兒子在銀行有存款，但不清楚具體是哪家銀行，只能一家家銀行挨著查詢。



許多內地網民聲援這對老夫婦，並希望當地銀行能介入幫忙。後中國人民銀行邯鄲市中心支行協調當地20家金融機構進行快速查詢。一個上午就查詢到他兒子共有4個帳戶，但加起來不超過3元。老夫婦也決定不支領這3元。



1月21日，銀行櫃員高女士提到，這對老夫妻帶著兒子的死亡證明（火化單）和查詢函，來行里查詢已故兒子的存款。她提到在查詢過程中，老人稱自己兒子生前在鐵廠上班，在一次意外中不幸喪生。老夫妻跟高女士透露，自己兒子因為家貧一直未能娶妻，但因公去世後工廠方面賠了幾十萬，「有錢能娶媳婦了，兒子卻走了」。

高女士表示，自己在查詢過程中，看到死亡證明時發現老夫妻的兒子是90年的，「就比我大一歲，忍不住哽咽了。」該影片在內地網絡掀起討論，許多網民不捨該對夫妻行動不便，還要一家一家銀行去尋找。

許多內地網民提問，能不能帶上相關證明去到中國人民銀行分行或者支行，查出所有銀行開戶帳號？但內地銀行行員透露，因為中國人民銀行是管理機構，不是業務機構，不會有個人資訊。如果確實不知道去世親人的銀行開戶資訊，只能一家一家銀行進行查詢。

1月25日，內地媒體《上游新聞》記者聯繫中國人民銀行邯鄲市中心支行，工作人員表示，了解老夫妻的情況後，他們立即採取行動，協調邯鄲武安當地一共20家金融機構進行快速查詢。

「一上午時間，所有的查詢就完成了，問題已經圓滿解決，老夫妻很滿意」。該工作人員表示，該對老妻的已故獨子共有4個帳戶，一共加起來不超過3元，老人看到後，決定不再支取這3元。

不過，該工作人員強調，這次是考量到老人行動不便、年歲已高的特殊情況，他們出於關愛老人，才採取的「綠色通道」。

綜合內媒報道指出，去年，中國銀保監會、中國人民銀行聯合發佈了《關於簡化提取已故存款人小額存款相關事宜的通知》，當中提到，已故存款人的第一順序繼承人（配偶、子女、父母）公證遺囑指定的繼承人或受遺贈人，向銀行業金融機構申請提取已故存款人帳戶內存款及該行發行的非存款類金融產品，餘額合計在1萬元以內（含1萬元）的，無需提交繼承公證書，持相關材料即可辦理提取。

重慶坤源衡泰律師事務所律師潘興旺則提到，法定繼承人可帶著已故存款人死亡證明、可表明親屬關係的文件以及本人有效身份證件，根據推測去到各個銀行的支行進行查詢。

潘興旺建議，不要註銷已故親人的手機號，因為手機號與銀行卡、微信、支付寶等帳號綁定在一起，可根據已故親人的手機存的資訊查詢相關財產線索。他也特別提醒，一般情況下，中國人民銀行不對自然人辦理業務，所以，自然人無法憑藉上述證明檔去中國人民銀行查詢所有被繼承人的存款資訊，目前只能去各家銀行進行查詢。