北京冬奧｜浙江查處假「冰墩墩」案　服裝廠生產網售移交警方辦理

北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」，因為造型可愛而人氣爆燈。近期，市場上有「一墩難求」的情況出現，有不法商家就私自銷售假冒「冰墩墩」謀利。

近期，浙江省市場監管局就數宗侵權生產、私自銷售假冒「冰墩墩」、「雪容融」立案，並依法拘留相關當事人。



去年底，金華東陽市市場監督管理局根據線索，依法檢查浙江某服裝有限公司，發現該公司生產工場內堆放有自己生產、帶北京冬奧會吉祥物標誌的「冰墩墩」，規格30cm的77個、規格50cm的7個，還有帶北京冬殘奧會吉祥物標誌的「雪容融」半成品1000片。

「冰墩墩」近日引爆購買潮，導致「一墩難求」。（新華社）

經當地市場監管部門調查，該公司生產的產品，一部分通過在網絡平台銷售、代發，還有一部分通過在另一網絡平台註冊的義烏某日用品有限公司銷售。市場監管部門認為，依據《奧林匹克標誌保護條例》，當事人屬於生產銷售侵犯奧林匹克標誌專有權吉祥物的行為。目前相關案件已移交警方辦理。

去年以來，浙江省各級市場監管機關共組織專項檢查256次，出動2795人次，重點檢查經營者有否獲得奧組委會正式授權、被許可人是否按許可合同約定的奧林匹克標誌種類使用奧林匹克標誌，以及規範使用奧林匹克標誌等行為。截至目前，已查處相關案件26宗，罰款逾37萬元（人民幣，下同）。

除假冒「冰墩墩」案外，浙江市場監管部門還查處一名私自銷售含有奧林匹克五環圖案標誌口罩的網店店主，罰款2.5萬元；以及對一家擅自銷售奧運五環紀念章的違法商家，作出罰款2.4萬元的行政處罰。