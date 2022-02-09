北京冬奧｜冰墩墩供不應求　網民自製各種「墩墩」是否構成侵權？

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」因造型可愛，人氣相當火爆，相關周邊產品很快被一搶而空。不少網民自己動手製作「畫墩墩」、「湯圓墩墩」、「剪紙墩墩」等，以應對「一墩難求」的情況，實現「冰墩墩自由」。那麼，上述行為是否會構成侵權呢？



針對「一墩難求」的情況，位於江蘇省啟東市、於福建省晉江市等地的特許生產商近日加緊開工生產。（新京報）

據《齊魯晚報》報道，「冰墩墩」、「雪容融」的卡通形象受《中華人民共和國著作權法》的保護，其著作權人（北京冬奧會組委會）有權禁止他人未經其許可對該作品的使用，包括開發、傳播和銷售表現該作品的相關衍生品的行為。

根據《中華人民共和國著作權法》相關條例，對於「冰墩墩」、「雪容融」的使用行為若符合為個人欣賞目的而使用，如將其圖樣編織在圍巾手套等個人用品上僅供自己使用；或報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體在報道新聞時對該形象的再現等使用方式，通常並不會損害著作權人的合法權益，不構成侵權。

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據了解，著作權的侵權判定並不以使用行為，是否具有商業營利目的為構成要件，特別是通過網絡傳播作品。因此，若擅自將「冰墩墩」、「雪容融」形象做成類似表情包在網絡進行傳播，即使不涉及收費，且行為未經過北京冬奧會組委會許可，亦屬侵權行為。

另外，針對「一墩難求」的情況，位於江蘇省啟東市、於福建省晉江市等地的特許生產商近日加緊開工生產，以保障冬奧會特許商品的供應，努力滿足廣大消費者的需求。