北京冬奧｜冰墩墩將推新春特別版　所有特許商品至少銷售至6月底

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」近期受熱潮影響銷情火爆，天貓奧林匹克官方旗艦店的5000個「冰墩墩」公仔，上線短短15分鐘就被一掃而光，最受歡迎的一款「冰墩墩」、「雪容融」手辦玩具擺件，銷量更已突破6萬個。

搶不到原版也不用擔心，北京冬奧組委市場開發部特許經營管理處處長郭磊在周二（8日）表示，新春特別版「冰墩墩」即將推出，同時北京冬奧特許商品將至少持續銷售到今年6月底。



「冰墩墩」銷情火爆，工廠加急生產。（視覺中國）

郭磊表示，由於需求集中爆發，加上各工廠的工人師傅還在農曆新年假期，故目前出現部分產品，特別是「冰墩墩」暫時不容易買到的情況。北京冬奧組委市場開發部對此高度重視，已和各生產企業進行多輪溝通，目前工廠已有序復工，采取積極措施推進產品生產，將會有產品源源不斷供應到市場。

郭磊特別提到，北京冬奧特許商品零售店等店舖，已采取必要的限購措施，以使更多人近期能夠買到商品，還會預售部分款式的冰墩墩產品，「同時，告訴大家一個好消息，在北京冬奧組委文化活動部和國際奧委會的支持下，我們還將推出新春特別版冰墩墩，喜氣洋洋的冰墩墩很快會在天貓旗艦店進行預售，歡迎大家選購。」

2022年2月8日，北京王府井工美大廈冬奧特許經營店，有大批民眾排隊購「冰墩墩」、「雪容融」相關商品。（視覺中國）

但郭磊同時表明，提醒廣大關心冬奧、支持冬奧的「奧粉」們，切勿從黃牛手中高價購買，不要相信價格炒作，不要囤貨，理性消費。