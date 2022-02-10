中國太空站將年內完成在軌建造　首次實現6名航天員乘組在軌輪換

中國航天科技集團在周三（9日）發布《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》，發布會上中國航天科技集團五院相關負責人透露，該院今年將通過6次發射任務，完成中國太空站在軌組裝建造。



據介紹，中國太空站天和核心艙自2021年4月29日成功發射至今，已在軌運行286天。航天科技集團五院太空站系統副總設計師柏林厚介紹，通過神舟十二號、十三號乘組的駐留，對後續中國太空站建造使用的關鍵技術進行系統、充分驗證，結果符合預期。

藍皮書指出，中國太空站在建造階段，將依次發射天舟四號、神舟十四號、實驗艙Ⅰ、實驗艙Ⅱ、天舟五號、神舟十五號共6艘航天器。最終中國太空站將完成T字構型建造，艙內活動空間將超過110立方米，可實現長期3人、短期6人駐留。中國太空站在完成功能、性能在軌測試後，將轉入運營階段。

柏林厚更表示，今年中國太空站將首次同時停靠神舟十四號、十五號兩艘神舟載人飛船，實現6名航天員乘組在軌輪換，並首次形成六艙組合體構型。他並提到，中國太空站在軌建造任務密度大，且任務間高度耦合、相互關聯，建造過程中對接分離動作將達到十多次，同時將實施艙段轉位、大小臂組合工作、貨物出艙等新任務，意味著對中國太空站組合體的狀態管控異常複雜。而中國太空站建造完成後，仍將持續開展航天員駐留和多領域太空科學技術試驗。