內地「十四五」著力推動社區養老托育服務　以應對人口老化等問題

日前，國務院辦公廳印發《「十四五」城鄉社區服務體系建設規劃》（以下簡稱《規劃》）指，內地在「十四五」期間，將推動基本公共服務資源向社區下沉，以老年人、殘疾人、未成年人、困難家庭等為重點，優先發展社區養老、托育等服務。而截至目前，全國已有30個省份組織制定「一老一小」整體解決方案，即是將城鎮無保障老人和在校學生及學齡前嬰幼兒納入基本醫療保險體系。



在服務內容上，《規劃》強化為民服務的功能，重點是幼有所育、學有所教、病有所醫、老有所養、弱有所扶，文體活動有服務等。強化便民服務功能。推進水、電、氣等社區公共事業服務事項和各類商業服務事項進社區，鼓勵市場、社會力量發展社區托育、養老等服務業態，鼓勵發展社區物業、維修、家政、餐飲、零售、美容美發等生活性服務業在社區發展。

在功能設置方面，《規劃》指出，新建小區要按照「1+N」的思路布局建設。其中「1」為一個社區服務綜合體，「N」則可以代表一個便民超市、一個便民食堂、一個社區養老中心、一個社區衛生服務中心、一個百姓健身房、一個就業創業空間、一個家政服務網點等。

國家發改委社會發展司司長歐曉理對《規劃》做進一步解釋時表示，要把社區服務設施建設擺在城鎮老舊小區改造的突出位置，納入縣城城鎮化建設的重要內容，爭取到2025年，實現城鄉社區綜合服務設施全覆蓋，農村社區綜合服務設施覆蓋率達到80%以上。

民政部副部長王愛文表示，養老和托育是社區服務的一項重要內容，在「十四五」時期，加快發展養老和托育服務事業，讓群眾能夠在家門口享受到更好的養老和托育服務，是內地應對人口老齡化戰略的一項重要內容。

歐曉理又指，「十四五」時期特別要以「一老一小」為重點，完善社區養老服務和普惠托育服務，擴大群眾家門口的公益性、基礎性服務供給，還要聚焦特殊困難人群的日常需求，大力發展社區助餐、助潔、助浴、助醫等服務。要力爭在未來五年內，將大城市老年助餐服務逐步覆蓋80%以上的社區。