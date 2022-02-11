「神醫」騙財騙色害命　警破長三角「心靈茶吧」涉精神控制4000人

江蘇省無錫市公安局近期破獲一宗傳銷案，疑犯以江蘇、浙江、上海的多家「心靈茶吧」為據點，不但高價售賣所謂「神茶」、「福米」，還涉嫌精神控制逾4000人，甚至以治療疾病為由姦淫婦女，逼使受害者在「培訓」後精神失常跳樓自殺身亡等。無錫市公安機關已將此案移送檢察機關。



警方指，2017年以來，不法分子以滬蘇浙3地12家「心靈茶吧」為據點作案，還在安徽廣德設立「山莊」和「靜拙堂」兩處「培訓基地」。「『心靈茶吧』聽起來優雅，背後卻潛藏罪惡」，據介紹，組織以中老年婦女為主要拉攏對象，以經濟條件較好的老闆娘和患病婦女居多，大多文化水平不高。

透過「自願捐贈」或搭脈問診、銷售「 福米」、「藥酒」、消除業障等方式，組織騙財逾1600萬元（人民幣．下同），更以心理暗示、催眠洗腦等多種方式開展精神控制，透過受害者不斷發展新學員。而那些所謂的「福米」，經查明，實際進價僅每斤13.88元，售價卻高達每斤100元。

來自無錫市梁溪區的張女士便是其中一名受害者，2019年7月，咳嗽難止的她經人介紹下了解到「心靈茶吧」有「神醫」，遂登記加入，還交了1200元用於「刻功德碑」。而「神醫」開的藥方與她過往的無異，惟劑量卻是10倍以上。之後，張女士的咳嗽真的好了，從此深信不疑，以義工身份參加各種培訓、研修活動。

加入茶吧兩年，張女士被騙金額超過10萬元，這些錢包括每月捐款1000多元給「師父」用來資助虛構的「希望小學」、隨「師父」在山中深修交費2萬元、長期購買「師父」所「加持」過的玫瑰酒、竹筒酒等。

疑犯製作的假證書。（無錫市公安局）

2021年7月，張某等7名主要疑犯被抓獲，案件告破。初步查明，疑犯除了騙取錢財，還涉以考驗忠實度、治療疾病等藉口，姦淫10名婦女；勸受害人只喝「神茶」不吃藥，致6人病情加重死亡；致1人培訓後精神失常跳樓自殺身亡。

而落網疑犯當中，張某正是「信徒」稱之的「師父」、「神醫」，為「心靈茶吧」內部層級最高者。據介紹，生於1966年的張某本來只是水果攤販，根本沒有醫學背景，他還製作假身份證把出生年份改為1932年，並宣稱有超能力可以返老還童等。

此外，他還偽造大量證書、虛構眾多頭銜，如中醫婦科領域「權威專家證書」、「北京大學總裁班客座教授」聘書等，並運用多種手段實施洗腦，如要求受害者每次聚會培訓都要分享「師父」的「超能力」和「神奇醫術」；早晚向「師父」問安以打開「接收能量的開關」；旅途中、聚餐前要唱《我愛你師父》等。