創投高管死亡引「洗腦」疑雲　LEGACY前學員曝留心理陰影有人崩潰

風險投資公司DCM董事總經理魏萌日前曾在里程LEGACY飛躍力工作坊學習課程，並在課室中暈倒，後送院不治，年僅32歲，而網傳該培訓課程更涉及「精神控制」。

雖然涉事工作坊所屬的公司否認網傳消息，不過有前LEGACY學員周三（18日）講述上課經歷，指在課程中他有非常不愉快的體驗，導致他一年後仍有心理陰影，「利用身體上的疲憊，心理上趁虛而入」。他更提到，有同學課後精神崩潰，並建議遠離這種課程。



據早前報道，「飛躍力工作坊」上課時間為星期三到星期六上午10時至午夜12時，星期日上午10時至晚上7時，需要五個整天百分百的參與，費用為16500元（人民幣，下同），其專注於自我突破，是一個強有力、很具挑戰性的體驗式工作坊。而網傳魏萌上課時遭遇精神控制、洗腦和辱罵，最終因情緒激動而去世。魏萌的丈夫事後回應稱信息嚴重失實，對家人造成二次傷害；工作坊所屬的北京誠泉文化發展有限公司亦發聲明否認網傳消息，表示將與家屬一致採取必要的法律手段予以維權。

不過，暱稱為「殤小辛」的知乎用戶向《澎湃新聞》透露了他對上課的體驗，並出具了當時參加課程的收據和通知作為佐證。據介紹，他2019年經推薦參加了深圳的LEGACY工作坊，課程依次分為探索（現名自覺力）、蛻變（現名飛躍力）、里程及智泉四個階段。

在第一階段課程，費用為五節課9800元，學員需5至7人一組，由一名老學員作小組長，講師則是一名美國女子，隨行一位台灣的同聲傳譯。起初，講師不斷強調規則且不要辯解、反駁，要放空自己參與其中，並有積極主動等一系列很「雞湯」的話。之後就慢慢進入狀態，開始思考一些之前沒時間思考的問題。期間，講師還講述了關於「讓人幫忙搬家期間珠寶丟失」故事的兩個版本，引導學員對自己行為負責；又讓學員們關注自己身體的「小聲音」，感受內心被掩蓋的情緒等。

課程最後還有畢業典禮環節，學員們需在燈光被關、音樂響起的環境中合眼約5至10分鐘，睜開後會發現之前推薦自己報名課程的人手捧鮮花、電子燈、蠟燭等站在自己對面。之後眾人圍坐，被稱為「海星」的新學員會自發上台講自己這段時間的收穫，再接受老學員的擁抱。而很多人學習後還推薦了同事、同學、朋友甚至丈夫、孩子等。

LEGACY課程表。 （澎湃新聞）

「殤小辛」還提到，課程定義了一套類似內部打招呼的方式，例如讓學員面對面坐着，沉默地手握手對視5至10分鐘，而對視、握手、擁抱就成為課程中的第一、第二、第三式，下一階段飛躍力課程還會有神秘的第四式，「但他們都保密，說等上了課程就知道了，怕影響體驗」。

由於第一階段體驗尚可，「殤小辛」遂繼續參加當時價格為15500元的第二階段課程，詎料為自己帶來非常不愉快的體驗，「講師說，如果上自覺力心理上感覺像風吹，那麼飛躍力就是十二級龍捲風，過山車」。據介紹，飛躍力課程從早上9時到晚上11時甚至更晚，非常密集，令其身體疲憊沒時間思考，「我理解是利用身體上的疲憊，心理上趁虛而入，植入一些有好有壞的東西」。

他曾在相關平台上提到，該課程設計很心機，基本上頭兩日就是讓你接受其他學員的反饋且不許反駁，「例如別人說感覺我自私，我就只能不說話，不能反駁他的感覺」。但之後幾天，眾人又更多會說感受到他的好、幽默什麼的，令他覺得是故意這樣安排先後順序。同時，他提供一張課程的「星期六功課」圖片顯示，學員被要求寫下40項的人/事祝福表、靜默三十分鐘、許下一生承諾宣言、照顧Buddies（同伴），以及寫下自己承諾創造什麼，願意冒什麼險等。

在「星期六功課」中，學員被要求靜默三十分鐘、許下一生承諾宣言等。（澎湃新聞）

參加完課程一年後，「殤小辛」提及課程時仍會有陰影。他表示，上課後覺得講師說的很多內容很有道理，對講師、機構產生信任，惟後來一些東西又總覺得和自己既有的思考習慣、理性思考起衝突，因此搖擺不定。這種態度甚至差點導致了他與女友分手，因其女友認為他上課前後像變了一個人，上課後變得不自信，更多懷疑自己，猶豫不定。

他又憶述稱，當時課程夾雜了許多與心理學相關的理論以及心理學活動環節，但老師和機構是否有心理諮詢相關的資格令人懷疑，這也造成了一些不可控的局面，如有部分同學參加活動期間以及課程後精神崩潰、大鬧，或多或少有心理創傷，之後要由機構員工安撫後才走完了全程。