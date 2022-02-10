冬奧｜浙醫院近期「天天都有滑雪傷患」　兩女結伴試玩齊上手術台

北京冬奧如火如荼進行下，近期內地也掀起一波全民滑雪潮，浙江有醫院表示，近期幾乎每天都接到滑雪傷患，有醫生曾一天接診5人。其中兩名20多歲的女孩結伴試玩，結果造成急性韌帶撕裂傷，齊齊被送上手術台。



「本來想試試滑雪，再拍點美美的合照發朋友圈，沒想到一起進了手術室。」25歲的冰冰（化名）和26歲的小雪（化名）是閨蜜，這回成了病友。過年前一週，兩人一起到浙江某雪場滑雪。因為都是第一次接觸滑雪，兩人很興奮，還特意買了新的滑雪服、滑雪鏡、頭盔等，想要擺造型拍照。

「我們稍微做了下活動，也沒有請教練，換上滑雪工具，就去雪場裏玩了。」冰冰告訴醫生，一開始大家還小心翼翼，漸漸膽子大了就放開滑，意外就發生了。「我也不知道當時是怎麼了，滑下來時感覺自己速度太快有點怕，想減緩一點，拐個彎，扭了下膝蓋，結果就感覺膝蓋一陣劇痛，就摔倒了。」小雪跟在冰冰身後也一陣緊張，想要轉彎滑到旁邊，結果也摔倒。

滑雪近期也成為受內地民眾歡迎的運動。圖為中國隊滑雪金牌得主谷愛凌。（微博圖片）

兩人當場就直喊痛，站不起來。在雪場由工作人員進行簡單包紮後，被朋友送到浙大一院。骨科副主任醫師蔡友治表示，「兩人都是急性一側膝蓋韌帶損傷，又痛又腫，沒法行走。其中一人的前交叉韌帶和內側副韌帶都嚴重撕裂，韌帶損傷可以分為3級，I、II級可以考慮進行保守治療，她們都已屬於III級撕裂，需要手術修復。」蔡友治為她們進行了關節鏡下的韌帶修復微創手術，她們還需進一步康復訓練，要3到6個月才能正常運動。

蔡友治介紹，以前每年最多接診幾例因為滑雪等冰雪運動受傷的患者，這兩年人數確實多起來了，特別是去年底今年初，該院骨科門診近期幾乎每天都會接診因滑雪受傷的患者，大部分是輕度的損傷，最多一天他接診了5名滑雪受傷患者。也有需要手術的，基本都是滑雪新手或是稍有滑雪經驗的人。

「大眾滑雪中最常見的就是膝關節損傷」，該院骨科主任胡懿合教授表示，滑雪時大家上半身都穿得比較多，也不直接受力，膝關節常常是第一受力位點，也是第一損傷位點，「如果沒有做熱身運動，在滑雪過程中又發生急轉彎、摔倒絆倒時，就可能造成膝蓋瞬間受到巨大衝擊力，發生外翻或旋轉，從而造成連接關節的韌帶受傷，若受傷後沒有及時停下來繼續滑便會出現更嚴重的韌帶受損撕裂。」

醫生提醒，滑雪滑冰運動是所有的各類運動裡面損傷率發生比較高，損傷比較嚴重的運動，運動時要注意安全，否則可能招致骨折下場。