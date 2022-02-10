北京冬奧｜訓練骨折堅持帶傷出戰　得全場最低分高弘博仍感動網民

北京2022年冬奧會賽事正緊張進行，在昨日（9日）舉行的單板滑雪男子U型場地技巧資格賽中，四名中國選手谷奧、范校兵、王梓陽和高弘博分別位列第14、第16、第21和第25名，無緣決賽。

帶傷出戰的高弘博因只做出一些基礎動作，而得到全場最低的15分。但賽後的他卻因完成了參加冬奧的夢想，而笑得無比開心。他的精神還得到大量網民的支持：「體育精神，不以成敗論英雄」。



高弘博比賽畫面。（新華社）

2月9日，高弘博亮相北京冬奧男子U型場地技巧資格賽，而他在幾日前的訓練中受傷造成腳踝骨折，嚴重影響備戰以及場上發揮。但他卻為了登上夢想中的冬奧舞台，而依然堅持帶傷出場，並完成比賽。

與其他選手的高難度動作和技驚四座相比，高弘博僅僅做出一些基礎動作，甚至沒有完成一次空中轉體，但他帶傷出戰的體育精神，感動了不少網民：

「年輕還有大把的機會」。



「全球70億人中的前30名」。



「好好養傷，健健康康的，未來加油」。



「參與過就不遺憾了，要好好養傷，早日康覆人，都值得掌聲」。



「今日之中國，已無須再用金牌來定義優秀，每個拼盡全力的人，都值得掌聲」。



高弘博亦於賽後發文表示，自己完成了參加冬奧會的夢想，馬上就要進行手術了，並感謝網民的關心，「本來這次遞補參賽，沒想到比賽前的訓練受傷了，但我不想錯過這麽好的機會，所以請求帶傷出場。為自己不留遺憾。謝謝網友支持我。」

據了解，高弘博2000年出生於黑龍江省，直到13歲他才開始接觸單板滑雪項目，從零開始後花了3年時間，才學會最基本的在U型池內滑出壁槽。而原本只是一名冬奧會「試滑員」的他，直至2月3日才成功「轉正」拿到冬奧參賽資格。從「轉正」到登場，高弘博也僅用了6天的時間。