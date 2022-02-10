北京冬奧｜結合北斗系统與5G　賽場電子「鷹眼」助裁判員準確裁定

北京冬奧會首枚金牌誕生於越野滑雪項目，內地傳媒介紹，除了有賴現場裁判員，賽場邊還有一雙電子「鷹眼」默默注視發生的一切，其是由首都體育學院與漢朗科技聯合研發的「越野滑雪裁判輔助系統」，能夠助力裁判員對比賽全過程進行準確裁定。



越野滑雪是冬奧中的「馬拉松」，賽道路線長、地形複雜，加上持續時間長、速度快等特點，裁判員很難用肉眼快速準確地識別出運動員在比賽過程中的技術犯規，往往要在賽後看錄像才能做出執裁決定。故此，「越野滑雪裁判輔助系統」就能夠提升裁判員判罰工作的效率與準確性。

越野滑雪的裁判員很難用肉眼快速準確識別出運動員在比賽過程中的技術犯規。（視覺中國）

首都體育學院體育人工智能研究首席專家孫剛表示，該系統結合北斗精準定位功能與5G高速傳送特性，在運動員易出現犯規行為的地段布控，能夠做到提前預判、精準捕捉、實時上傳，對犯規運動員「抓現行」，「雖然越野滑雪是個人項目，但在某個時間段有多個運動員同時通過一處點位的情況時有發生，特別是在比較狹窄的賽道上，很容易造成阻擋。」孫剛指，阻擋既有器械阻擋，也有故意阻擋，電子「鷹眼」會360度全方位監控，發現犯規行為立刻上報。

報道更提到，基於北斗精準定位功能的服務系統，還運用在比賽其他方面，該系統只是其中之一，還有運動員科學訓練服務系統、工作人員雪場運動軌跡和危險區域識別系統、環境監測和決策系統，具備輔助運動員規範動作、環境監測、賽場工作人員安全保障等多種應用。