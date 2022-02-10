江蘇八孩母案｜調查組證實事主身份　三人被採刑事強制措施

「江蘇徐州豐縣八孩母親」楊某俠被用鐵鍊拴破屋一事近期備受輿論關注，徐州市委市政府聯合調查組周四（10日）通報指出，楊某俠（本名小花梅）與普某瑪（已去世，小花梅母親）符合母女關係，結合調查走訪、組織辨認，認定楊某俠即是小花梅。



通報指出，經部、省、市公安機關近日對楊某俠、光某英（小花梅同母異父妹妹）與普某瑪生前遺物進行DNA檢驗比對，結果為普某瑪與楊某俠、光某英符合母女關係。同時，經公安機關偵查，55歲男子董某民涉嫌非法拘禁罪，48歲女子桑某妞及其67歲丈夫時某忠涉嫌拐賣婦女罪，均已被採取刑事強制措施。

通報續稱，豐縣民政部門已對楊某俠及其家人進行低保保障，以保障其基本生活；教育部門依法依規落實學生資助政策，保障其子女受教育權利；婦聯的愛心志願者和鎮、村幹部幫助照顧其老人，對其子女進行關愛陪伴和生活照料。當局後期將根據對案件的處理情況，依法確定對其未成年子女的監護責任。

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據早前報道，周一（7日）晚間11時，徐州官方發布通報，稱已確認楊某俠本名小花梅，1994年她曾嫁至雲南省保山市1996年離婚後回到亞谷村，當時已表現出言語行為異常。通報指，小花梅的媽媽委託同村人將小花梅帶到江蘇治病，「順便找人嫁了」，兩人從雲南省昆明市乘火車到達江蘇省東海縣後，小花梅走失，當時未報警，也未告知小花梅家人。