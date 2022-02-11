推進農村現代化　國務院：支持科技人員和工商業主等返鄉入鄉創業

中國政府網周五（11日）發布《國務院關於印發「十四五」推進農業農村現代化規劃的通知》，提出持農民工、大中專畢業生、退役軍人、科技人員和工商業主等返鄉入鄉創業，鼓勵能工巧匠和「田秀才」、「土專家」等鄉村能人在鄉創業。推動城市各類人才投身鄉村產業發展。



該通知還提及要依托各類園區、企業、知名村鎮等，建設一批農村創業創新園區（孵化實訓基地）、農民工返鄉創業園，打造一批眾創空間、星創天地等創業創新孵化載體；依托現有資源建立農村創業創新導師隊伍，為農村創業人員提供精準指導服務；依托普通高等院校、職業院校和相關培訓機構，讓有意願的創業創新人員參加創業創新培訓，對符合條件的人員按規定給予培訓補貼；制定分區域、差異化創業創新扶持政策，推動落實創業補貼政策，加大創業貸款等支持力度；支持有條件的縣鄉政務大廳設立創業創新服務窗口，提供「一站式」服務。

而專欄《鄉村產業鏈供應鏈提升工程》還提到，要加強資源整合、政策集成，改善物質裝備技術條件，創建500個左右農業現代化示範區；創建一批國家現代農業產業園，培育一批農業產業強鎮、全國「一村一品」示範村鎮和產值超100億元人民幣的優勢特色產業集群，建設一批科技示範園區、現代林業產業示範區等。

另要建設一批集成度高、系統化強、能應用、可複制的農產品加工技術集成科研基地，在農牧漁業大縣（市）建設一批農產品加工園，打造一批國際農產品加工園，創建一批農產品加工示範企業；建設300個休閒農業重點縣、1500個美麗休閒鄉村，推介1000條鄉村休閒旅遊精品景點線路；打造1500個農村創業創新園區和孵化實訓基地，培育10萬名農村創業創新導師和100萬名帶頭人，帶動1500萬名返鄉入鄉人員創業等。