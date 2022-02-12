情人節｜雲南昆明陰雨天致減產　內地玫瑰花價格暴漲99支突破千元

內地傳媒報道，情人節臨近，玫瑰花是大熱產品之一，惟據內地傳媒報道，受雲南昆明天氣較差影響，玫瑰花比往年同期漲價不少，一支普通的紅玫瑰已索價超過10元。有網上花店的店主形容，去年12月以來玫瑰花的價格像是坐上「火箭」，近幾天更是直接坐上「宇宙飛船」。



據介紹，雲南鮮切花在國內市場佔有率在70%左右。其中玫瑰約佔全國玫瑰鮮切花產量的70%。廣州嶺南花卉市場是全國最大的花卉集散地，又被稱為「東方阿姆斯特丹」，雲南、上海等地生產的花卉產品及進口花卉，都是在此處分流至全國各地。市場內部分攤主在受訪時指出，今年昆明陰雨天氣較多，鮮花種植地玫瑰產量下降，再加上臨近節假日，鮮花需求量變化快導致供需失衡，玫瑰的價格也隨之一路高。

雲南昆明的多頭玫瑰價格較去年上漲一倍。（時代周報）

除了天氣因素，玫瑰價格增長也受新冠肺炎疫情影響。有攤主表示，疫情下花農種植鮮花的數量有所減少，同時在運輸過程中，道路、人員管控等措施會影響鮮花到達時間，供貨時間被拉長，造成供不應求。有攤主預判，往年同期99支玫瑰的批發價可能只有四五百元，零售價約七八百元，但今年預計零售價將會超過1000元。

不過，盡管鮮花的價格上漲，但依然有不少人購買。攤主吳女士稱，此前在10日晚到貨的玫瑰，在11日上午已經被花店買得差不多，剩下的也有望當天清貨，「貴也是有人買，只是買的人少了。雖然是賺少了點，但也要維持客源。」