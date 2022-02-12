情人節女送男朱古力已過時？日本調查：男方最近流行送這東西

再過兩天就是西方情人節，由日本開始流行的「女性在情人節送朱古力給心儀男性」的潮流，近年似乎出現改變。日本一項調查指出，在情人節送花給女性的年輕男性有增加趨勢。
時事通信社報導，日本鮮花業者組織「花之國日本協會」於2020年進行的一項問卷調查發現，表示「會在情人節買花送女生」的20多歲受訪男性佔13%，和這項調查開始的2013年數據相比，增加約六倍。
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報導指出，在外國，男性送花給女性是很常見的事，而在日本被認為是常識的「女性在情人節送朱古力給男性」，似乎正在改變。
日本花卉零售業者「日比谷花壇」東京日比谷公園分店的店員吉川優美表示，這幾年在西方情人節時來買花的男性一年比一年多，大部分都是買紅玫瑰。
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