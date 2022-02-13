北京冬奧｜遭遇大風降溫降雪　延慶、張家口兩賽區如何應對？

2月12日起，北京冬奧會各賽區開始經歷一波大風、降溫、降雪天氣，原定今日舉行的自由式滑雪女子坡面障礙技巧資格賽需要延期。

冬奧的雪上項目，主要分佈在延慶賽區和張家口賽區，冷空氣來襲之際，兩個賽區各場館會如何應對呢？



在開賽前，延慶、張家口兩賽區均已經構建高精度的天氣觀測網路，預報員提前多年進行實地預報訓練，目前可為賽事提供精準的預報服務。

以部分場館為例，國家高山滑雪中心「雪飛燕」建設了21套自動氣象站；張家口冬奧核心氣象觀察站網由19套設備組成，覆蓋國家跳台滑雪中心「雪如意」、國家越野滑雪中心和國家冬季兩項中心。上述台站可實時監測和收集氣溫、風速等天氣要素信息。

2月13日，張家口賽區迎來降雪天氣。國家跳台滑雪中心的工作人員在雪中整理賽道。（新華社）

北京市氣象台副台長、延慶賽區氣象服務組副組長時少英稱，高山滑雪賽場可對分佈在不同海拔的賽道關鍵點做出有針對性的預報。在風速、降雪量或者能見度等要素的變化達到一定程度時，國際雪聯會要求實時預報，「這就不是每小時出一份預報的事了，而意味著我們在現場要隨時對天氣進行預判」。

原定於2月6日舉行的高山滑雪男子滑降項目比賽因強陣風延期。時少英介紹，天氣變化對高山滑雪場地的影響，主要以降雪造成的低能見度和強陣風為主；由於高山滑雪的比賽時間較短，降溫不會對運動員造成太大影響，賽期是否調整會由國際雪聯官員等組成的賽事裁判委員會決定。

與日常的天然雪不同，高硬度的冰狀雪是賽事用雪的標準。根據國際雪聯規定，降雪後，競賽場館需要清理自然雪，保證賽道雪質。其中，線路平整工作由平整人員腳踩雪板，以橫滑降方式將自然降雪清理出雪道；而在跳台滑雪、越野滑雪等比賽場地，降雪後需要用吹雪機清理雪槽。

張家口賽區古楊樹場館群山地運行場地經理魏慶華介紹，場地從2021年11月初開始造雪，前後用七周完成，山地運行團隊每天夜間進行5小時的塑形工作，「比賽需要雪質穩定，沒有特殊情況不會再造雪。為應對極端情況，我們在三個賽場準備了超過10萬立方米的儲備雪」。

2月13日，國家跳台滑雪中心技術官員在雪中整理賽道。（新華社）

除此之外，後勤保障團隊亦隨時待命。在國家越野滑雪中心，賽事醫療保障組每場賽前都會根據比賽類型、賽道長短等布置醫療補給點，每個補給點的救援小組都由組長、醫生、護士及英語義工組成，場內亦設有20°C恆溫屋。

位於「雪飛燕」的自動氣象站遇到極端天氣時，其風感測器有可能被凍住，導致機械風數據缺失；太陽能電池板如被雪覆蓋，設備將無法正常取電，外圍氣象服務團隊需要隨時巡查和檢修。同時，張家口核心區冬奧電力保障團隊對奧雪、雲頂、古楊樹變電站開展特巡特護，加強對變壓器、GIS、融冰融雪設備等設施的檢查。