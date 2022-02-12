北京冬奧｜開幕式「雪花」背後：設計師秘密工作3年改逾300次稿

在北京冬奧會開幕式上，「雪花」貫穿全場，作為設計師之一，李旻將這個秘密隱藏了近3年，期間更改了300多稿，直到近日才將歷程娓娓道來。



李旻畢業於清華大學美術學院，原本在中國日報社美術部任高級編輯。約3年前，她和同事宋晨接到「神秘」任務，說讓其參加冬奧會的項目，並問其有沒有興趣參與設計團隊。李旻當時只表示願意嘗試一下，直到事後才知道，電話中提到的老師是知名導演張藝謀，相關「設計稿」是萬眾矚目的北京冬奧會開幕式。

李旻表示，導演當時希望設計出一朵大家從來沒有見過的雪花，她於是除搜集許多自然界真實的雪花圖片，還找了各式各樣設計紋樣，建築式樣。此後近3年，李旻歷經300多稿的反覆修改，終令被網民稱為「審美天花板」的成果得以在2月4日晚呈現。

李旻憶述，「雪花」的設計經歷多個階段，起初設計元素是各國地標性建築圖案，之後是祥雲、中國結、錦鯉、荷花等中國傳統吉祥紋樣，「張藝謀導演對美學和細節的把控是極致的」。而為找到電視鏡頭表現效果與美感之間的平衡，設計人員進行多次嘗試，最終決定以中國結的造型融合雪花，讓雪花不失靈動、輕盈之餘又展示了中國文化和東方韻味。

之所以要把秘密隱藏了近3年，是因加入設計團隊時，需要簽保密協議，參與的名稱及細節期間都是不可以對外公開的。李旻表示，作為《中國日報》的美術編輯，加上保密要求，她需要在完成日常工作後，再用業餘時間參與「雪花」的設計，工作量巨大，加班開會到深夜是家常便飯。直到開幕式結束後，李旻的朋友同事們才知道她是設計者。她最後指，「雪花」造型不但會被做成永久性的雕塑形象，自己也將繼續用畫筆描繪中國的文化，展示冬奧的精彩。