由疫區返回後四處走累全市大規模隔離檢測　天津男遭立案偵查

遼寧葫蘆島市近日爆發本土疫情，昨日（13日）葫蘆島市報告新增18宗本土確診病例。

天津市官方表示，早前一名由葫蘆島市返回天津市的市民未向社區及工作單位進行報備，其後確診並導致全市進行大規模人員隔離及核酸篩查，當地警方以涉嫌妨害傳染病防治罪對該市民進行立案偵查。



為阻擊Omicron，天津早前開展全員核酸檢測。圖為1月9日，濱海高新區的一處核酸檢測點。（新華社）

根據早前天津市公布的資料，涉案者為一名21歲王姓男子。央視報道指，2月8日，天津市疫情防控指揮部發布排查重點地區增加遼寧葫蘆島市綏中縣，自1月29日起，抵天津市前14日內具有綏中縣旅居史人員，實施抵天津市後14天居家集中管理。王男於2月6日由葫蘆島市綏中縣返回天津市，始終未向社區及工作單位進行報備。

2月9日，王男出現頭暈、乏力等症狀。2月10日、11日，王男仍然外出到飯店、超市、藥店等公共場所。2月11日晚上，天津市西青區疫情防控指揮部根據大數據排查發現王男後遂納入居家隔離管理。2月12日，王男新冠病毒核酸結果為陽性，並被轉運至定點醫院診治。

報道指，王男在明知其來自疫區且自身出現新冠肺炎症狀的情況下，應當主動向社區和工作單位報備而未報備，仍然多次出入公共場所，造成疫情傳播的重大隱患，導致全市進行大規模人員隔離及核酸篩查，後果嚴重。王男涉嫌妨害傳染病防治罪，2月13日被天津市公安局西青分局取保候審，依法追究其法律責任。