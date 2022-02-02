名校生進體制．三｜選調生資格爭崩頭　原來並非公務員咁簡單？

近日，清華和北大相繼發布2021年畢業生就業質量報告，「七成清華畢業生進入體制內」的說法引起輿論關注的同時，反映出不少畢業生都希望取得選調生的資格入體制，打份「鐵飯碗」的工作。到底選調生是什麼？選調生與一般公務員又有何分別？本文將為你一一詳解。



「選調生」的工作最早可以追溯到上世紀六十年代。1965年6月，中央批准高等教育部黨委起草的《關於分配一批高等文科畢業生到縣以下基層單位工作的請示報告》，全國選調生工作開始，各省區市黨委組織部從高等院校選調品學兼優的應屆大學畢業生到基層工作，重點培養黨政領導幹部的後備人選，同時為縣級以上黨政機關培養高素質的工作人員。只不過很快便因文革而被迫中斷。

粉碎「四人幫」後，領導幹部青黃不接。在中共元老陳雲提議下，中組部設立青年幹部局，黨中央加大年輕幹部培養選拔力度，選調生制度被拾起，並在全國範圍內展開，成為幹部培養的重要手段，並一路完善延續至今。

發展脈絡

國家制定選調生制度的目的，是要選拔優秀畢業生充實後備幹部隊伍，為政府各部門培養優秀骨干人才。80年代初，政府面臨兩大問題，一方面是部門領導年齡偏大，各省委、地委的主要負責人大多是革命時期或抗戰時期的幹部，健康欠佳的他們不時因病入院，甚至是積勞成疾而亡。另一方面，建設需要大量人才，但當時的領導幹部文化程度太低，大學畢業的人寥寥無幾。

為此，中共元老陳雲提議黨中央要培養提拔中青年幹部，彼時鄧小平亦大力提倡培養年輕的接班人，提出革命化、年輕化、專業化和知識化等幹部四化建設，當中以年輕化為核心及剛性的指標。

1981年6月，十一屆六中全會通過《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》，正式確定廢除幹部領導職務實際上存在的終身制，改變權力過分集中的狀況，要求在堅持革命化的前提下逐步實現各級領導人員的年輕化、知識化和專業化。自此，全國選調生工作展開。

選調生除了符合一般國家公務員的報名條件外，還有特定的學歷、專業等要求。（視覺中國）

經過多年的發展，各地的基層和西部欠發達地區的人才匱乏問題漸漸得到解決。2000年，官方發布《中央組織部關於進一步做好選調應屆優秀大學畢業生到基層培養鍛煉工作的通知》，對進一步做好選調生工作提出明確要求，逐漸完善選調生相關規定、待遇等。

2009年，《關於建立選聘高校畢業生到村任職工作長效機制的意見》出台，對選調生政策作出重要調整，從原本在高校應屆畢業生中招考，變為主要從具有2年以上基層工作經歷的大學生，以及其他到基層工作的高校畢業生中招考。2014年，全國大學生村官工作座談會強調，要將選調生工作與大學生村官工作銜接；同年，中央機關開始注重遴選優秀選調生。

選調生是公務員嗎？

選調生為公務員編制，屬於公務員系統，但與普通公務員又有一定區別。首先是報名條件不同，選調生除了符合一般國家公務員的報名條件外，還有特定的學歷、專業等要求；在選拔程序上，選調生在本人自願報名的同時，亦需要有院校黨組織推薦，以及接受考試考核。

同時，兩者的培養目標、管理措施都有所不同。選調生是以黨政領導幹部後備人選，和縣級以上黨政機關高素質的工作人員為培養目標，在基層工作採取崗位培訓、脱產培訓（工作期間接受全職進修）等多種形式。

相比選調生，普通公務員的錄用考試只需筆試和面試，不需院校黨組織推薦，錄用後屬於非領導職務國家公務人員，主要採取崗位培訓的形式，在工作初期一般不安排脱產培訓。

值得一提的是，京東、華為等大企業，以至銀行、地產商等都借用國家選調生的概念，以「培養公司未來領導者」為主要目標，在各大高校招聘應屆畢業生成為管理培訓生（管培生）。

事實上，選調生與管培生的制度以至執行方式都是大同小異。管培生會在公司各個部門實習，了解公司運作流程後，再根據其個人專長安排職位。兩者同樣是吸納人才，並將其打造成優秀領導，令組織及企業保持持久的競爭優勢。因此，選調生又有「公務員中的管培生」的說法。

除了筆試和面試，選調生還需要有院校黨組織推薦。（視覺中國）

定向選調

選調生分為定向選調生及集中選調生。2009年，重慶市與清華大學開創定向選調工作，當年清華大學派出37名畢業生到重慶基層黨政部門工作，為清華大學與省市建立全面戰略合作的第一批定向選調生。

定向選調是面向清華大學、北京大學等國內重點高校招錄，定向選調一批大學本科及以上學歷的應屆優秀大學畢業生，安排到省市直機關公務員崗位。其對於招考對象，考生的學歷、專業等有較高要求，但薪資待遇相對更好。

以定向選調為例，通過考試後，定向選調生會被分配到市州直單位工作；任職一年後，經上級組織部門批准，博士研究生可優先任命為主任科員，碩士研究生為副主任科員，本科生可破格提任鄉科級副職。

集中選調

與定向選調相比，集中選調生的報考條件會降低，但分配單位和待遇相對地會更為艱苦。

以應屆畢業生、省內服務基層項目人員崗位為例，集中選調主要是面向國內普通高校的本科及以上學歷應屆畢業生；或具有同等學歷的省內服務基層項目人員，包括大學生村官、「三支一扶」人員和「西部計劃」志願者；或具有一年以上學生幹部經歷；在基層服務滿兩年以上且表現優秀、目前在崗。

選調生可看作成「特殊」的公務員，被錄取後直接進入地方基層黨政部門工作，不少人更是有着遠大的雄心抱負，想藉選調生從此踏上仕途。他們是有着現代知識和嶄新思維的新青年，雖然對當地文化、方言、人脈關係相對陌生，但這本身既是劣勢亦是優勢，一方面有更多的鍛煉機會，提升自身各方面的能力，另一方面則以新觀念影響基層幹部，令其更講究紀律性，更準確明白黨和國家的發展方向，亦以更科學有效的方法推動在地工作。