中國「雙一流」建設為何悄然改變措辭？

2月8日，中國教育部在官方網站發布2022年工作要點，外界注意到，相較於往年的工作要點，關於「雙一流」建設的說法此次有所變化。

教育部的2022年工作要點共分為6大類35個要點，其中第23點為「深入推進『雙一流』建設」。

該要點稱，「紮根中國大地、瞄準世界一流，引導建設高校強化學科重點建設，加強馬克思主義理論學科建設，實施一流學科培優行動和基礎學科深化行動。按照基礎研究、工程技術、人文社會科學人才培養的不同規律和需求標準，完善多元評價體系和常態化監測系統，逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身份色彩，選擇具有鮮明特色和綜合優勢的建設高校賦予一定建設自主權，探索分類特色發展模式。開展教育部與各省（區、市）新一輪『雙一流』重點共建，加大統籌協調，支持各高校『雙一流』建設。」

值得關注的是，要點中提到「逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身份色彩」，這在中國教育部近年來的年度工作要點中為首次出現。

有分析者說，這可能成為「雙一流」建設未來發展過程的一個重要風向標。

據官方介紹，「雙一流」即為世界一流大學和世界一流學科，「是中共中央、國務院作出的重大戰略決策，也是中國高等教育領域繼『211工程』『985工程』之後的又一國家戰略。」

在中國官方的願景中，該高等教育戰略將「有利於提升中國高等教育綜合實力和國際競爭力，為實現『兩個一百年』奮鬥目標和實現中華民族偉大復興的中國夢提供有力支柱。」

「雙一流」於2017年1月正式印發實施辦法，同年9月，中國教育部等多部門聯合發布「雙一流」首批名單，其中世界一流大學建設高校42所，世界一流學科建設高校95所。

2019年11月，教育部公告已將「211工程」和「985工程」等重點建設項目統籌為「雙一流」建設，表明「雙一流」成為中國最高級別的高等教育發展戰略。

「雙一流」建設是中國最新的高等教育發展戰略。（新華社）

儘管已成為中國在教育領域的頂層設計之一，不過自施行5年以來，「雙一流」遭遇到不少非議。

如在「雙一流」推出之初，即有質疑聲音稱這是高等教育行政主導下的「換湯不換藥」，與此前的「211工程」和「985工程」並無顯著不同，對中國高等教育的發展意義有限。

另外一些爭議點則聚焦在「雙一流」缺乏透明的評價體系。雖然「雙一流」有相關的遴選認定程序，如「綜合考慮有關第三方評價的權威性、影響力及高校認可度」、「統籌考慮國家戰略、行業區域急需、不可替代性等因素」、「把牢政治關、堅持綜合評價和內涵發展導向」等，但有評論指缺少具體的數據公示，令「雙一流」評選變得更為「語焉不詳」，更「行政化」、「意志化」了。

更被外界議論的是，因能否進入「雙一流」名單關係到具體高校乃至相關省市的直接利益，在事實操作層面，不少高校忽略了「雙一流」戰略中真正重要的「建設」二字，而聚焦於擠進名單以「要資源」「要利益」。某種程度上，一些大學的建設心態因此產生扭曲，完全拋棄差異化、特色化發展，反而損害了高等教育的健康發展。

這可能也正是中國教育部此次強調「逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身份色彩」的重要原因之一。實際上，官方在擬定「雙一流」建設機制過程中，早就注意到「高校數人頭、拼硬件、鋪攤子等惡性競爭、短期行為」，但在行政主導的激勵機制下，此類「惡性競爭、短期行為」必會反覆出現。

值得關注的一點是，「雙一流」名單評選為5年一次，2017年的首批名單出爐至今正好度過5年時間。接下來，中國教育部是否仍將繼續推出第二批名單，又將如何切實體現「逐步淡化一流大學建設高校和一流學科建設高校的身份色彩」，外界應持續予以關注。