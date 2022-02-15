冬奧｜北京「快偵快訴快判」製售盜版冰墩墩案　涉案者判監一年

冬奧會開幕以來，吉祥物冰墩墩和雪容融廣受歡迎，出現供不應求的情況。近日北京市快速處理一宗製售盜版冰墩墩、雪容融玩偶案，疑犯被判處有期徒刑一年。這是中國首宗侵犯北京冬奧吉祥物形象著作權刑事案件。



針對「一墩難求」的情況，位於江蘇省啟東市、於福建省晉江市等地的特許生產商近日加緊開工生產。（新京報）

據《澎湃新聞》2月14日報道，中宣部版權管理局副局長湯兆志14日在「全面加強冬奧知識產權保護」新聞發布會上說，現在冬奧賽事已經過半，從網絡監測數據上看，保護工作基本達到了預期效果。

他說，截止2月12日零時，優酷、愛奇藝、騰訊視頻、新浪微博、B站、抖音、百度等27個主要影片、社交、直播及搜索引擎平台，共接到各類權利人通知後刪除涉冬奧侵權鏈接32,376個；按照國家版權局等六部門組成的冬奧會反盜版工作組的要求，通過自查主動刪除涉冬奧侵權鏈接227,452個；各平台因傳播涉冬奧侵權內容等情況，處置各類賬號3,363個。在此基礎上，關閉了39個境外非法網站，處置了52個涉嫌非法傳播涉冬奧內容的境內網站（APP）。

他透露，官方也加強查處傳統侵權盜版問題。北京近期快偵、快訴、快判一宗製售盜版冬奧吉祥物冰墩墩、雪容融玩偶案，疑犯任某被判處有期徒刑一年、並處罰金4萬元人民幣。

對於冰墩墩、雪容融的相關版權問題，湯兆志解釋說，從版權角度而言，除了法律特別規定，比如《著作權法》規定的，為個人的學習、研究、欣賞而使用作品，或者為了新聞報道，媒體中不可避免的再現一些作品的內容，除了這些合理使用的情形外，其他未經許可的著作權意義上的使用行為，都可能構成著作權侵權。

他舉例說，「比如有的商家未經權利人許可，擅自生產玩具、玩偶或者將其用於服裝、玩具等周邊衍生產品的行為，都可能觸犯著作權版的有關規定，構成侵權。損害公共利益的，還將會受到行政處罰，構成犯罪的會和剛才通報的案件那樣，被追究刑事責任。」