北京冬奧｜金色冰墩墩圍繞花環　永不凋零的頒獎花束有何寓意？

在本屆北京冬奧會上獲獎的運動員，除了獲頒象徵榮譽的獎牌，更可取得定製版的金色冰墩墩及頒獎花束。

2月9日，北京冬奧組委文化活動部形象景觀藝術總監林存真，就解釋了金色冰墩墩、頒獎花束的設計亮點。



金色冰墩墩圍繞松竹梅編結金色花環

與市售的冰墩墩不同，獲獎的運動健兒手上的冰墩墩圍繞着松竹梅編結的金色花環。林存真介紹，金色冰墩墩是為獲獎運動員定制的特殊紀念品，是以冰墩墩為主體設計，周圍輔以松、竹、梅為主題編結而成的金色花環，「松、竹、梅在中國又被稱為『歲寒三友』，寓意堅韌、頑強和旺盛的生命力」，表達了對獲獎運動員的稱頌、敬意和美好祝福。

北京冬奧會自由式滑雪女子大跳台決賽中，中國選手谷愛淩奪得冠軍。（新華社）

據介紹，吉祥物周邊的金色花環用軟質材料製作，溫暖柔軟且易於手持。除了冬奧會的定製版冰墩墩，還會有冬殘奧會的定製版雪容融，理念和金色冰墩墩一樣，體現冬奧會、冬殘奧會一樣精彩。

林存真稱，定製版的冰墩墩、雪容融也體現了更團結的奧林匹克格言，「考慮到冰墩墩和雪容融兩個吉祥物形態非常可愛，我們希望兩個吉祥物能站在這樣的花環中。松、竹、梅形成的花環，環繞著冰墩墩和雪容融，也象徵著大家團結在一起」。

頒獎花束以手工絨線編結工藝而成

除了獎牌和金色冰墩墩，獲獎的運動員更有頒獎花束。林存真介紹，為了體現可持續的辦賽理念，北京冬奧會的頒獎花束採用手工絨線編結工藝而成，「這個工藝是中國的非物質文化遺產。頒獎花束寓意著溫暖祥和，可永久保存，成為永不凋謝的冬奧之花」。

北京冬奧會單板滑雪男子坡面障礙技巧賽，中國選手蘇翊鳴奪得銀牌，右手手持以手工絨線編結工藝而成的頒獎花束。（新華社）

北京冬奧會的頒獎花束，包含玫瑰、月季、鈴蘭、繡球、月桂和橄欖6種寓意美好的花型，分別象徵友愛、堅韌、幸福、團結、勝利與和平。北京冬殘奧會頒獎花束中，則增加了一枝藍色波斯菊，象徵堅強。

林存真表示，在頒獎花束中，繡球花的花語是團結，「我們可以看到，繡球花是由一朵朵小花組成一個大的花球，這也是它花語的來源。所以在我們的頒獎儀式上，定製版吉祥物紀念品、頒獎花束都體現了團結的理念」。