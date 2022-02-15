疫情｜內地增40宗本土確診　廣東14宗境外輸入個案來自香港

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（14日）內地新增本土確診病例40宗，新增本土無症狀感染者7宗。

深圳口岸昨日又檢測12名跨境貨車司機核酸檢測陽性。此外，廣東多地錄得來自香港的境外輸入確診病例及無症狀感染者，合共有14宗。



內地新增本土確診病例方面，遼寧29宗，其中葫蘆島市28宗、瀋陽市1宗；江蘇8宗，均在蘇州市；廣東2宗，均在深圳市；廣西1宗，在百色市；含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在遼寧）。

本土無症狀感染者方面，江蘇4宗，均在蘇州市；雲南3宗，均在文山壯族苗族自治州。

深圳增12名跨境貨車司機染疫

深圳方面，新報告的兩宗本土確診病例為2月13日確診病例密接者中發現，兩宗病例近14天均為閉環管理狀態，閉環地點為光明區。

此外，深圳口岸昨日再發現12名跨境貨車司機核酸檢測呈陽性。自本月4日起，跨境貨車司機染疫患者已增至35人。

通報稱，新增的12名患者均為男性，在13日、14日期間分別自深圳灣、文錦渡、蓮塘口岸入境閉環返港，核酸檢測結果呈陽性。有關情況已通報香港相關部門，染疫司機所到場所已完成嚴格消殺，有關密接者已按要求落實管控。

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廣東14宗境外輸入個案來自香港

另據廣東衛健委，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，深圳有5宗，東莞有3宗，江門有1宗。

在來自香港的境外輸入無症狀感染者方面，佛山有3宗，東莞有2宗。

蘇州關閉15個高速公路入口

江蘇蘇州市爆發疫情，當地要求居民「非必要不外出、非緊急不離蘇」，又宣布今日（15日）零時起，在全市關閉15個高速公路入口，設置31個高速公路離蘇查驗點，駕乘人員應攜帶48小時內核酸檢測陰性證明且健康碼為綠碼。此外，當地又暫停省市際道路客運班車、包車；暫停省市際毗鄰公交。

此外，據內蒙古滿洲里市當地今日早上消息，當地發現5宗新冠肺炎核酸檢測陽性人員，下午對滿洲里市所有居民開展全員核酸檢測。當地又宣布，從今日早上8時起，對全市各交通道路和市區出入口實行嚴格交通管制。麻將館、洗浴、影院、劇院、飯店、歌廳、室內體育健身場所等空間相對密閉場所暫停營業。