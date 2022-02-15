新華社元宵節發文談兩岸：堅信台灣終要歸航，民族終要團圓

元宵節作為農曆新年後的第一個月圓之夜，象徵著春天的到來以及家庭的團圓。官媒《新華社》適逢今日（15日）發文提及兩岸關係指，骨肉親情聯結著兩岸同胞，割不斷、拆不散，「我們堅信，台灣終要歸航，民族終要團圓。」



文章指，「團圓，是兩岸中國人過年的第一關鍵詞。」正月十五元宵佳節，兩岸合辦「兩馬同春鬧元宵」燈會、「上海童樂園」在台北燈節點亮。對兩岸中國人來說，燈，就是家的呼喚。萬家燈火、萬千祝願，人們為自己的「小家」許願，更為共同的「大家」祈福。

文章稱，「骨肉天親，同枝連起。兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，任何人任何勢力都無法改變。」民進黨當局拋棄血緣、親情之念，數典忘祖，切割兩岸，限縮交流，製造對立，宣揚「文化台獨」，力推「去中國化」。然而，「台獨」的逆流根本無法阻擋兩岸同胞相親相愛的暖流，「廣大台灣同胞反對自我矮化、自我放逐，願意做堂堂正正的中國人。」

文章最後表示，一水之隔、咫尺天涯，兩岸迄今尚未完全統一是歷史遺留給中華民族的創傷。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。這是歷史的大勢，亦是同心的盼望。燈火璀璨，寄托如潮思念，山海相連，述說如詩鄉愁。「點亮家門前的燈，照見遊子的路。我們堅信，台灣終要歸航，民族終要團圓。」