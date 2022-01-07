新華社改編電影諷西方情報界　英國軍情六處局長回覆：感謝宣傳

日前，官媒新華社改編電影《007》諷刺西方情報界，引發外界關注。對此，英國情報部門陸軍情報六局（簡稱軍情六處）負責人回覆「感謝宣傳」。



據觀察者網周五（7日）報道，2021年11月底，英國軍情六處局長摩爾（Richard Moore）曾發表公開演講並警告稱，中俄等西方的對手正加大投入、競相探索人工智能等新興尖端技術。

周二（4日），新華社在其Twitter賬號發布了一則影片，模仿電影《007》主角占士·邦（James Bond）的經歷，重新演繹了一回諜戰劇情，以回擊和諷刺英國軍情六處和美國中央情報局（CIA）等西方國家情報部門。

新華社發布的改編電影《007》。（Twitter）

在這則時長約四分半鐘的影片中，一男一女兩位中國演員分別以「占士·邦」和「黑窗」為名扮演英國特工。起初，兩人熱烈討論有關摩爾曾提及的中國威脅論，但諷刺的是，隨後他們突然發現，自己手中關於所謂「中國間諜策略」的文件，實際上關於美國的。

此時，「占士·邦」開始抱怨道，「虛構中國債務陷阱和數據監控」只不過是為英國情報部門爭取更多預算的「可悲藉口」罷了。

*** LEAKED VIDEO ***

"Secret Meeting" between MI6 Agent 0.07 and the @CIA after @ChiefMI6 Richard Moore made China the agency's top priority.

Rib-tickling moments... pic.twitter.com/rd6ZMM3neV — China Xinhua News (@XHNews) January 4, 2022

隨後，兩名英國特工與明顯是來自CIA的美國情報人員通話，美國情報人員要求「占士·邦」不要購買華為手機，聲稱華為手機存在「後門程序」，「占士·邦」先是不解為何對方知道自己打算買華為手機，後來猛然發覺自己已經被美國監控了。

周四（6日），這則短片引來了摩爾本人的留言回覆。被嘲諷後的摩爾，不僅在評論區寫道「感謝你們的關注（以及意想不到的免費宣傳）」，甚至還貼出了去年那次引發爭議的演講的文字稿鏈接。